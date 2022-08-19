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四川水力發電降5成 13省50應急發電車馳援

中國新聞組／北京19日電
成都當局要求關閉所有戶外廣告照明設備。（取材自微博）
成都當局要求關閉所有戶外廣告照明設備。（取材自微博）

水力發電大省四川在高溫乾旱下出現缺電，國家電網表示正多措並舉，組織跨區跨省協調，最大限度支持川渝地區電力供應。此外，由13省提供的50台應急發電車也陸續抵達四川，提供緊急供電。

央視新聞報導，四川電力供應的80%來源於水電，今年當地遭遇60年罕見的高溫乾旱災害，部分主力水電廠已見底，全省水電發電能力下降五成以上。

報導指出，8月上旬以來，四川全省預計最大用電負荷將比去年同期增加25%。國家電網有限公司董事長辛保安16日要求，加強電網運行監控，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援四川與重慶地區電力供應。但報導並沒有提供數據，說明外省支援川渝地區電力的能力如何。

目前四川已啟動三級保供電調控措施。第一步，啟動主動錯避峰措施，主動響應錯避峰負荷的電力用戶，將在結算電費時返還其響應費用。第二步，從8月14日至20日，對部分高載能企業實施停產「讓電於民」的緊急調控，讓出用電負荷約700萬千瓦，全力緩解供電壓力。第三步，要求各地立即通知企業做好生產調整，保障民生用電。

四川在線報導，從18日開始，來自北京、山西、山東、江蘇、浙江、安徽、福建、河南、湖南、江西、遼寧、青海、甘肅13個省（市）電力公司的50台應急發電車將陸續抵達四川，提升特殊情況下應急供電保障能力。

第一批五台應急中壓發電車已接入成都中心城區、天府新區及周邊電網重載區域，保障當地供電。

另據紅星新聞報導，高溫乾旱致電力供應緊張，四川成都市政府16日要求，關閉所有戶外廣告照明設備；國家電網重慶電力表示，實現六大區域電網、15個省級電網及15條直流接續支援重慶。

時代周報報導，高溫天氣持續，用電負荷增加，部分企業將目光投向柴油發電機，以保證企業運轉生產。柴油發電機市場火爆，從組裝生產到租賃銷售，企業訂單暴增，供不應求，租售價格普遍上漲，租5天要1.5萬元人民幣(約2210美元)。

四川一家柴油發電機組裝企業的負責人說：「最近幾天柴油發電機的訂單量明顯增加，工人每天都在加班，每台柴油發電機售價漲幅在20%-30%左右。」多家柴油發電機租售企業均表示，近期柴油發電機訂單需求大增，每天都有大量客戶電話諮詢下單。

界面新聞報導，近期連日高溫限電，也成為電動車產業另一隻「黑天鵝」。除了汽車生產收到高溫限電停工之外，在電動車充電領域也造成一定困難。包括蔚來、特斯拉與小鵬汽車等位於成都、重慶多個超充站將暫時關閉或是服務受限。

成都當局要求關閉所有戶外廣告照明設備。（取材自微博）
成都當局要求關閉所有戶外廣告照明設備。（取材自微博）

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