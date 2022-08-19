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長江快曬乾、鄱陽湖「瘦成河」 中國「飯碗」拉警報

中國新聞組／北京19日電
2022年8月8日，江西九江，鄱陽湖湖灘露出，猶如毛細血管。(取材自澎湃新聞)
2022年8月8日，江西九江，鄱陽湖湖灘露出，猶如毛細血管。(取材自澎湃新聞)

中國持續高溫，中央氣象台時隔九年後昨天再發布乾旱預警，不僅衝擊生態，中國「飯碗」也拉警報。據統計，川渝等6省市耕地受旱面積已達1232萬畝，由於距秋糧收穫期不到50天，水利部正調度水庫群，中央也急撥防汛抗旱資金13億元人民幣(約1.91億美元)，確保秋糧灌溉用水。另乾旱也造成中國最大淡水湖鄱陽湖大幅縮減3000平方公里「瘦成河」，居民稱「長江都快被曬乾了」。

第一財經報導，大氣環流形勢，特別是西太平洋副熱帶高壓的異常，是本輪超強高溫天氣的「幕後推手」。中央氣象台繼連續七天發布高溫紅色預警，18日再發布今年首個氣象乾旱預警。國家氣候中心說，這樣的區域性高溫事件綜合強度，是1961年有完整氣象觀測紀錄以來最強。

同時，降雨也在減少。氣象部門數據顯示，今年7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少四成，部分地區小型水庫蓄水嚴重不足。目前，長江乾流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.5到6米，均為有實測紀錄以來同期最低。

7月以來長江流域降雨量較常年同期偏少4成，鄱陽湖因高溫少雨大縮水，水體面積只剩803平方公里，比豐水期大減3000平方公里，創1951年有紀錄以來最早進入枯水期的紀錄，媒體形容鄱陽湖已瘦成河。

另「重慶嘉陵江被曬乾」也在網路上引發熱議。據央視新聞報導，流經重慶主城的長江重要支流嘉陵江的部分河段河床已露出，出現「汛期反枯」現象。

重慶接近歷史最低水位，長江支流嘉陵江河床乾涸了。(路透)
重慶接近歷史最低水位，長江支流嘉陵江河床乾涸了。(路透)

高溫也導致雪山消融現像出現。吉林一號衛星發現，位於四川省、有「東方阿爾卑斯山」之稱的四姑娘山，山頂上終年不化的積雪從5月以來出現大面積消融。四姑娘山海拔在5000米以上的雪峰有80多座，其中主峰四姑娘山海拔6250米。 

「今天又是40℃(約104℉)。」重慶市民李德剛（化名）說，「長江都快被曬乾了。」經歷將近10天40℃以上的高溫後，重慶目前至少有66條河流斷流，24座水庫乾涸。而這樣的「火爐」模式，還將繼續「燒烤」著重慶和其他部分省份。

另據澎湃新聞報導，高溫乾旱天氣時值秋收前，也衝擊著中國飯碗。水利部17日指出，截至目前，川渝等6省市耕地受旱面積1232萬畝，水利部正調度水庫群為下游補水14.8億立方米，確保旱區群眾飲水安全，保障秋糧作物灌溉用水。目前部分菜價也因蔬菜遇高溫致生長停滯而上揚。

截至目前，財政部、應急部已預撥地方防汛抗旱資金13億元，其中防汛救災資金10億元、抗旱救災資金3億元，全力支持做好防汛抗旱工作。

長江支流嘉陵江已接近歷史最低水位，橋梁下部分河床已乾涸。(路透)
長江支流嘉陵江已接近歷史最低水位，橋梁下部分河床已乾涸。(路透)

高溫 財政部 蔬菜

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