高溫乾旱+洪災肆虐 美媒：中國經濟恐再遭重創

鄱陽湖中的鞋山島全部露出水面。（取材自央廣網）

中國政府發出警告，肆虐中國多個地區長達兩個多月的高溫 和乾旱天氣有可能持續至9月，而各地政府也在為確保電力供應以及尋求水源灌溉秋糧而絞盡腦汁。同時，未來幾天中國北方將會再次遭遇一輪強降雨期，青海東部、甘肅 東部、寧夏、山西北部、內蒙古中東部、山西中北部、京津冀以及東北等地將受到本輪降雨的主要衝擊和影響。美媒報導稱，中國經濟恐再遭重創。

美國之音引述新華社報導，7月以來，長江流域大部分地區持續高溫少雨，降雨量較常年偏少四成五。長江及洞庭湖、鄱陽湖水係來水量較常年同期偏少二成至八成。

報導說，目前長江乾流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.85米至6.13米，創有實測紀錄以來同期最低，而且部分地區中小型水庫蓄水不足。

官媒報導，中國西部的青海省發生的洪澇災害導致16人死亡，36人失蹤。

財政部 18日表示，將提供4.2億元人民幣（約6183萬美元）應急資金幫助各地方政府應對高溫乾旱或洪澇災害。

在靠近長江三峽大壩的中國西南重鎮重慶，高溫乾旱導致供電短缺，當局不得不在拉閘限電的同時向中國其他省市採購電源。不少工廠由於政府限電而被迫關門停產。

根據水利部的統計數據，四川、重慶、湖北、湖南、江西和安徽六省市耕地受旱面積1232萬畝，另有83萬人、16萬頭大牲畜因旱災而供水受到影響。