我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快更新 蘋果警告嚴重漏洞 駭客恐全面接管用戶設備

前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

重慶熱爆 山林火災接二連三 北碚45℃再創高溫新紀錄

中國新聞組／北京19日電
重慶因連日高溫限電缺水之際，這兩天還頻傳山林火災。圖為18日重慶市南川區神童鎮突發山火。(中新社)
重慶因連日高溫限電缺水之際，這兩天還頻傳山林火災。圖為18日重慶市南川區神童鎮突發山火。(中新社)

據中央氣象台昨天發布消息，重慶北碚又創造了45℃(約113℉)新的紀錄。全中國排名第十高溫是重慶長壽，但也高達42.9℃。這意味著，沒42.9℃進不了中國高溫排行前十名。

中央氣象台指出，從7月20日起至今已連續29天發布高溫預警。據國家氣象資訊中心統計，13日，湖北省竹山站出現44.6℃高溫，成為本輪高溫天氣過程中全國最高氣溫。不過這個紀錄昨天就被重慶北碚創造的45℃超越。

據中央氣象台18日11時至下午4時的全中國前10名最高溫統計，重慶市有七個城市、四川兩個、湖北一個。當中排名第十的是重慶長壽42.9℃，其他九個城市都高於42.9℃。而中央氣象台昨天仍持續對重慶市發布「高溫紅色預警信號」，這是今年入夏以來的第八個紅色高溫預警。

重慶再破高溫紀錄，山林火災也接二連三發生。中央社報導，連日來高溫已導致重慶祭出大範圍限電措施，還面臨嚴重缺水，至少30萬人因乾旱需要生活救助。

與此同時，山林火災卻接二連三冒出，17日晚上起，重慶荔枝街道、江北街道所轄山林、重慶南川區南平鎮相繼發生火災，沙坪壩東部城區還因疫情封區。

昨天傍晚，原本已撲滅的重慶涪陵區江北街道所轄山林火災本又復燃。截至目前，這幾處山火尚未傳出人員傷亡。重慶山火不斷，躍為熱搜新聞。

為防再發生山火，重慶市林業局針對轄內22個涉林區縣發布森林防火封山令，嚴禁一切野外用火和一切易發生火災的作業。封山時間多截至8月31日。

高溫 山火 疫情

上一則

四川水力發電降5成 13省50應急發電車馳援

下一則

不尊重在地文化…廣州壽司郎禁員工講粵語 遭抵制

延伸閱讀

重慶113℉再破高溫紀錄 山林火災接二連三

重慶113℉再破高溫紀錄 山林火災接二連三
重慶限電再加疫情封區

重慶限電再加疫情封區
中國鬧電荒 四川民生限電開第1槍 網怒：不想我活可以直說

中國鬧電荒 四川民生限電開第1槍 網怒：不想我活可以直說
重慶高溫 長江水位大降 600年摩崖造像露出水面

重慶高溫 長江水位大降 600年摩崖造像露出水面

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
中國國台辦發言人馬曉光。（取材自國台辦官網）

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

2022-08-15 22:14

超人氣

更多 >
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園

這趟14天的鐵路旅行 可以經過美國5座國家公園
余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」

余天露面受訪痛哭 余苑綺病況危急 手寫「讓我走」
全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意

全球個頭最大皇蛾現身華盛頓州 專家籲民眾注意