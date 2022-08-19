重慶熱爆 山林火災接二連三 北碚45℃再創高溫新紀錄

重慶因連日高溫限電缺水之際，這兩天還頻傳山林火災。圖為18日重慶市南川區神童鎮突發山火。(中新社)

據中央氣象台昨天發布消息，重慶北碚又創造了45℃(約113℉)新的紀錄。全中國排名第十高溫 是重慶長壽，但也高達42.9℃。這意味著，沒42.9℃進不了中國高溫排行前十名。

中央氣象台指出，從7月20日起至今已連續29天發布高溫預警。據國家氣象資訊中心統計，13日，湖北省竹山站出現44.6℃高溫，成為本輪高溫天氣過程中全國最高氣溫。不過這個紀錄昨天就被重慶北碚創造的45℃超越。

據中央氣象台18日11時至下午4時的全中國前10名最高溫統計，重慶市有七個城市、四川兩個、湖北一個。當中排名第十的是重慶長壽42.9℃，其他九個城市都高於42.9℃。而中央氣象台昨天仍持續對重慶市發布「高溫紅色預警信號」，這是今年入夏以來的第八個紅色高溫預警。

重慶再破高溫紀錄，山林火災也接二連三發生。中央社報導，連日來高溫已導致重慶祭出大範圍限電措施，還面臨嚴重缺水，至少30萬人因乾旱需要生活救助。

與此同時，山林火災卻接二連三冒出，17日晚上起，重慶荔枝街道、江北街道所轄山林、重慶南川區南平鎮相繼發生火災，沙坪壩東部城區還因疫情 封區。

昨天傍晚，原本已撲滅的重慶涪陵區江北街道所轄山林火災本又復燃。截至目前，這幾處山火 尚未傳出人員傷亡。重慶山火不斷，躍為熱搜新聞。

為防再發生山火，重慶市林業局針對轄內22個涉林區縣發布森林防火封山令，嚴禁一切野外用火和一切易發生火災的作業。封山時間多截至8月31日。