270.4公克 世界最重大貓熊寶寶四川誕生

飼養師介紹，翠翠是一隻母性極強，很會照顧寶寶的大熊貓。（新華社）

中國圈養大熊貓「翠翠」日前在四川臥龍神樹坪基地產下一隻雌性幼仔，體重270.4公克，這是迄今為止，全球圈養大熊貓出生體重最重的寶寶。大熊貓寶寶剛出生的平均體重為140公克。

大熊貓幼仔剛出生一天。（取材自封面新聞）

央視新聞報導，今年3月，16歲的翠翠完成自然交配，7月10日出現減食、活動量增大等妊娠行為。8月4日淩晨6時破羊水，但遲遲未有生產反應。在歷經近40小時後，於5日晚上9時39分產下重量級幼仔，刷新了去年大熊貓「美茜」產下的249公克幼仔的紀錄，成為全球圈養大熊貓出生體重最重的寶寶。

來源：YouTube

負責照顧「翠翠」的飼養師介紹，「翠翠破羊水以後，一直沒有生產反應，我們都很擔心牠是否會難產，擔心幼仔會不會有缺氧危險，看著它在產房裡面來回踱步，情緒煩躁，我們焦急萬分，但也只能24小時監測觀察，靜靜守候和陪伴。沒想到翠翠給了我們一個大大驚喜，產下了『重量級』寶寶」。

中國圈養大貓熊「翠翠」5日在四川臥龍神樹坪基地產下一隻雌性幼仔，是迄今為止，全球圈養大貓熊出生體重最重的寶寶。（取材自微博）

飼養師還說，「翠翠是一隻母性極強，很會照顧寶寶的大熊貓，最近一次生產是在2018年，牠之前生育的寶寶出生體重都是在200克以上」。

公開資料顯示，正常情況下，剛出生的大熊貓寶寶平均體重為140公克左右。成年大熊貓平均體重約在60至120公斤，最重可達180公斤；雌性體重通常比雄性重，圈養大熊貓比野生大熊貓重。

大熊貓「翠翠」和她的幼仔。（新華社）