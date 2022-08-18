我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

270.4公克 世界最重大貓熊寶寶四川誕生

中國新聞組／北京18日電
飼養師介紹，翠翠是一隻母性極強，很會照顧寶寶的大熊貓。（新華社）
飼養師介紹，翠翠是一隻母性極強，很會照顧寶寶的大熊貓。（新華社）

中國圈養大熊貓「翠翠」日前在四川臥龍神樹坪基地產下一隻雌性幼仔，體重270.4公克，這是迄今為止，全球圈養大熊貓出生體重最重的寶寶。大熊貓寶寶剛出生的平均體重為140公克。

大熊貓幼仔剛出生一天。（取材自封面新聞）
大熊貓幼仔剛出生一天。（取材自封面新聞）

央視新聞報導，今年3月，16歲的翠翠完成自然交配，7月10日出現減食、活動量增大等妊娠行為。8月4日淩晨6時破羊水，但遲遲未有生產反應。在歷經近40小時後，於5日晚上9時39分產下重量級幼仔，刷新了去年大熊貓「美茜」產下的249公克幼仔的紀錄，成為全球圈養大熊貓出生體重最重的寶寶。

來源：YouTube

負責照顧「翠翠」的飼養師介紹，「翠翠破羊水以後，一直沒有生產反應，我們都很擔心牠是否會難產，擔心幼仔會不會有缺氧危險，看著它在產房裡面來回踱步，情緒煩躁，我們焦急萬分，但也只能24小時監測觀察，靜靜守候和陪伴。沒想到翠翠給了我們一個大大驚喜，產下了『重量級』寶寶」。

中國圈養大貓熊「翠翠」5日在四川臥龍神樹坪基地產下一隻雌性幼仔，是迄今為止，全球...
中國圈養大貓熊「翠翠」5日在四川臥龍神樹坪基地產下一隻雌性幼仔，是迄今為止，全球圈養大貓熊出生體重最重的寶寶。（取材自微博）

飼養師還說，「翠翠是一隻母性極強，很會照顧寶寶的大熊貓，最近一次生產是在2018年，牠之前生育的寶寶出生體重都是在200克以上」。

公開資料顯示，正常情況下，剛出生的大熊貓寶寶平均體重為140公克左右。成年大熊貓平均體重約在60至120公斤，最重可達180公斤；雌性體重通常比雄性重，圈養大熊貓比野生大熊貓重。

大熊貓「翠翠」和她的幼仔。（新華社）
大熊貓「翠翠」和她的幼仔。（新華社）

每年春季，是大熊貓的「相親」季節。6月以來，已有6隻待產大熊貓相繼產仔。截至目前，熊貓中心已收穫11隻新生幼仔，其中5對是雙胞胎。預計本輪產仔季將持續到8月底。

大熊貓「翠翠」和她的幼仔。（新華社）
大熊貓「翠翠」和她的幼仔。（新華社）
大貓熊「翠翠」產下一隻雌性幼仔，是迄今為止，全球圈養大貓熊出生體重最重的寶寶。（...
大貓熊「翠翠」產下一隻雌性幼仔，是迄今為止，全球圈養大貓熊出生體重最重的寶寶。（取材自微博）

上一則

求職、網戀、投資加密幣…東南亞拐騙 12港人脫險5失聯

下一則

重慶高溫 長江水位大降 600年摩崖造像露出水面

延伸閱讀

中國鬧電荒 四川民生限電開第1槍 網怒：不想我活可以直說

中國鬧電荒 四川民生限電開第1槍 網怒：不想我活可以直說
納涼 四川民眾躱進古墓 湖北大爺大媽躺上超市貨架

納涼 四川民眾躱進古墓 湖北大爺大媽躺上超市貨架
高溫難耐 四川民眾熱到「爬進古墓群」避暑

高溫難耐 四川民眾熱到「爬進古墓群」避暑
全球最重的大熊貓寶寶 四川熊貓中心誕生

全球最重的大熊貓寶寶 四川熊貓中心誕生

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片