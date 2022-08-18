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重慶高溫 長江水位大降 600年摩崖造像露出水面

中國新聞組／北京18日電
連續多日高溫讓重慶長江水位大幅下降，而位於巴南區雙河口鎮五台村常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁已露出江面，島礁上出現3龕有600年歷史的摩崖造像。(取材自微博)
連續多日高溫讓重慶長江水位大幅下降，而位於巴南區雙河口鎮五台村常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁已露出江面，島礁上出現3龕有600年歷史的摩崖造像。(取材自微博)

中國各地高溫天氣持續，尤其是重慶甚至不斷創下新紀錄，連續高溫超過44℃，嘉陵江已乾涸見底，長江重慶巴南段水位亦大幅下降。而位於長江巴南區雙河口鎮五台村常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁已露出江面，島礁上出現有600年歷史的三龕摩崖造像，引來許多好奇民眾圍觀。

來源：YouTube

快科技報導，受持續高溫晴熱天氣影響，原本處於汛期的長江水位也不斷走低，甚至由於連日來長江水位回落，重慶巴南區一常年淹沒在江水中的佛爺梁島礁露出江面。島礁礁石最高處發現三龕摩崖造像，距今已有近600年歷史。

人民網報導，三龕造像中，中央一龕特別突出，形制最大，其石面也是最好的位置，該龕為圓拱形龕，高1.4米、寬1.05米、進深0.4米；龕內造一僧像結跏趺坐於仰蓮座上，像高0.95、座高0.15米，光頭、彎眉，細目微睜，抿嘴，大耳，著雙領下垂式袈裟，雙肩搭覆雲肩，下著裙，裙腰繫於腹上部，雙手結禪定印置於腿上。

快科技報導，未來十天，長江流域將繼續維持大範圍的少雨、無雨區，四川、重慶、貴州、湖北、湖南、江西、安徽、浙江等省市10天累計雨量仍將與8月上旬一樣，普遍低於十毫米，乾旱有進一步擴大和加劇的趨勢。

很多朋友都在期待人工降雨來緩解一下高溫和乾旱，但需要注意的是，平時所說的人工降雨，其實是人工增雨，是需要看本身天氣情況的。

重慶市人工影響天氣辦公室副主任張逸軒表示，目前重慶除渝東北部分區縣具備人工增雨條件外，其餘地區暫未監測到有人工增雨的條件。

高溫 YouTube

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