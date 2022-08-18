衛健委：繳了保費 未婚生育也可領津貼

衛健委表示，阻礙生育的因素在於托育供給不足。圖為武漢市一名幼兒騎乘玩具車。(路透)

為鼓勵生育，中國國家衛生健康委17日就「關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見」有關情況，舉行發布會。關於部分地區設置婚生子女才能領生育津貼的門檻，衛健委強調，只要履行了生育保險 的繳費責任，即可領取。

中國網報導稱，有媒體提問，生育津貼的發放有地區提出了結婚證等前置條件，讓一些未結婚但已生育的女性辦理生育津貼可能存在障礙，是否考慮統一消除這些門檻？

中國國家醫保 局待遇保障司副司長劉娟回應指出，關於領取生育津貼的門檻，「社會保險法」遵循權利和義務對等，只要履行了生育保險的繳費責任，國家層面在待遇享受方面是沒有門檻的，而且在經辦服務清單上，關於享受生育保險生育津貼所需提供的相關材料也不需要剛才說的那些材料。

劉娟說，媒體關注的這個問題，醫保局也了解到，可能有一些地方，有提供生育服務相關資料的要求，後續也將會同相關部門跟蹤有關情況，更好保障參保人的合法權益。

對此，極目新聞刊登評論文章「辦生育津貼不需要結婚證！既是鼓勵生育，更是守護母親」指出，未婚生育也可領津貼的消息一出，瞬間衝上熱搜。因為，保障未婚生育女性享受合法待遇不受阻礙，也是在婦女權益保護問題上的一大進步。

另據本報系聯合報報導，在當天的記者會中，國家發改委社會發展司副司長郝福慶指出，調查顯示，嬰幼兒無人照料是阻礙生育的首要因素，因此發展托育將具有顯著效果。

郝福慶表示，城市中有超過三分之一的家庭有托育需求，但供給明顯不足，特別是普惠性服務供不應求。各方研究和國際經驗也表明，發展托育對減輕家庭負擔、提高生育意願，具有顯著效果。為此，「指導意見」重點圍繞五個關鍵詞下功夫，也就是「基本、普惠、投資 、收費、減負」。

其中，「基本」指的是強化基本公共服務；「普惠」意指著力增加普惠性服務；「投資」意指加大投資支持力度；「收費」則是規範各類服務收費。