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乾旱… 發電大省吃緊 因8成嚴重依賴水力

記者林則宏／綜合報導
2022年8月8日，江西九江，鄱陽湖湖灘露出，猶如毛細血管。(取材自澎湃新聞)
2022年8月8日，江西九江，鄱陽湖湖灘露出，猶如毛細血管。(取材自澎湃新聞)

四川省電力裝機容量和發電量均位居全中國第六位，不僅是電力大省還是電力外送大省，長期向重慶、湖南、江西、江蘇、浙江、上海等地輸送電力，如今卻面臨嚴重缺電危機。中國媒體指出，四川今年夏天炎熱少雨，偏偏高達八成電力仰賴水力發電，是導致這次大缺電的主因。

四川日報報業集團旗下的「川觀新聞」指出，7月以來，四川出現極端高溫乾旱天氣，天然來水電量由同期約9億千瓦時降至目前約4.5億千瓦時，且以日均2%的速度持續下降。而在水電供應大減的同時，高溫又導致用電量激增。

鑑於電力供需緊張，四川已要求自15日起全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）「讓電於民」，所有工業電力用戶實施生產全停，持續時間至20日。

觀察者網指出，四川是中國水電第一大省，共有大小河流近1400條，水電技術可開發量約1.48億千瓦，占中國總量的21.2%，擁有白鶴灘、洛溪渡、烏東德、向家壩、錦屏、二灘等大型水電站。

根據四川省統計局數據，2021年底，四川水力發電裝機容量達8947萬千瓦，水力發電量3531.4億千瓦時，占全省發電量的81.6%。

8月以來，四川水電來水偏枯達五成，水電供電支撐能力大幅下跌。四川省防汛抗旱指揮部近日發布的水情快報指出，主要江河來水量將繼續以偏少為主，持久高溫乾旱導致用水用電量激增，水庫水電站蓄水嚴重不足。面對嚴重的電力缺口，四川正全力爭取省外電力支援。

長江乾涸。(取材自澎湃新聞)
長江乾涸。(取材自澎湃新聞)

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