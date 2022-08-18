乾旱… 發電大省吃緊 因8成嚴重依賴水力

2022年8月8日，江西九江，鄱陽湖湖灘露出，猶如毛細血管。(取材自澎湃新聞)

四川省電力裝機容量和發電量均位居全中國第六位，不僅是電力大省還是電力外送大省，長期向重慶、湖南、江西、江蘇、浙江、上海等地輸送電力，如今卻面臨嚴重缺電危機。中國媒體指出，四川今年夏天炎熱少雨，偏偏高達八成電力仰賴水力發電，是導致這次大缺電的主因。

四川日報報業集團旗下的「川觀新聞」指出，7月以來，四川出現極端高溫 乾旱天氣，天然來水電量由同期約9億千瓦時降至目前約4.5億千瓦時，且以日均2%的速度持續下降。而在水電供應大減的同時，高溫又導致用電量激增。

鑑於電力供需緊張，四川已要求自15日起全省（除攀枝花、涼山）的19個市（州）「讓電於民」，所有工業電力用戶實施生產全停，持續時間至20日。

觀察者網指出，四川是中國水電第一大省，共有大小河流近1400條，水電技術可開發量約1.48億千瓦，占中國總量的21.2%，擁有白鶴灘、洛溪渡、烏東德、向家壩、錦屏、二灘等大型水電站。

根據四川省統計局數據，2021年底，四川水力發電裝機容量達8947萬千瓦，水力發電量3531.4億千瓦時，占全省發電量的81.6%。