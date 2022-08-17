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腦癱兒→英博士 南京90後攻AI 診斷新冠97%準確

中國新聞組／北京18日電
陸思源在萊斯特大學校園花壇前。（取材自萊斯特大學）
陸思源在萊斯特大學校園花壇前。（取材自萊斯特大學）

來自南京的重度腦癱患兒陸思源最近給了自己一份大禮--英國萊斯特大學博士文憑，還在導師輔導下開發了一款人工智能（AI）輔助遠程診斷新冠的軟件；「父親從小就跟我說，我和別人不一樣，要想活下去，只有好好學習。沒有別的選擇。學習是唯一的出路。」

BBC中文網報導，陸思源1991年2月出生在江蘇鹽城，難產窒息導致中樞神經受損，兩歲時確診腦癱。他小時候四肢肌肉痙攣、雙腿畸形、脊柱彎曲、不能走路、手張不開、抬頭困難。陸思源兩條腿分兩次手術，麻藥藥性過去後劇痛，但他不吃止痛藥，怕對大腦有影響，忍了三天三夜。現在回想起來，他確信那是迄今為止「最痛苦的記憶」。

「我的目標是做科研工作，所以肯定要上大學的。現在入職門檻就是博士，」陸思源高考語文很差，因為寫字速度慢作文沒寫完，但英語滿分，120分。他高考考了兩次，第二次考上了南京師範大學，學計算機。

陸思源是張煜東教授的第一批碩士研究生。報導指出，兩年讀碩士期間，陸思源成績驕人，發表6篇被三大國際學術文獻檢索系統收錄的論文，其中四篇SCI論文（科技），一篇EI論文（工程），一篇ISTP論文（自然科學和技術），是班上的學霸。後來又被教授說服，跟張煜東到英國萊斯特大學繼續讀博。

據報導，陸思源承認剛開始很害怕，極其害怕到了英國會活不下去。畢竟活了28年，從來沒有獨自生活，身邊始終有父母。2022年8月，31歲的陸思源在萊斯特大學提前完成博士論文答辯，凖備啟程回國。他的專攻方向是機器學習、人工智能和計算機輔助診斷技術。

他和導師張煜東一起研發了一款人工智能應用軟件，用於確診新冠，據信凖確度超過97%。它適用於遠程診斷，迅速、凖確，頗具潛力。「思源和我討論過是否要申請專利的問題，他覺得這樣的工具應該免費供大家使用，可以幫助到更許多人，」張煜東說。

張煜東說，「思源的經歷非常勵志，」希望他能繼續走下去，今後在AI 和遠程醫療診斷領域持續發展。

2022年8月，陸思源完成博士論文答辯後凖備回國。（取材自萊斯特大學）
2022年8月，陸思源完成博士論文答辯後凖備回國。（取材自萊斯特大學）

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