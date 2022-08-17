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「八一勳章」得主錢七虎：防核打擊 中國不止一套

中國新聞組／北京17日電
中國工程院院士錢七虎錢七虎。(視頻截圖)
中國工程院院士錢七虎錢七虎。(視頻截圖)

今年獲得「八一勳章」的中國工程院院士錢七虎，是中國著名防護工程專家和現代防護工程理論奠基人，數十年來，在他指導下構建一系列「地下鋼鐵長城」防禦工程。錢七虎說，對敵人的任何打擊，包括核打擊，「我們是能夠防得住的，而且防的手段不只一套」。

來源：YouTube

央視新聞報導，85歲高齡的錢七虎表示，「我們國家積極防禦戰略，我們不打第一槍，意味着我們要承受敵人的第一槍。我把我們的戰略武器撒手鐧保護好了，才能實施第二次反擊，所以防護工程顯得特別重要。」

中國工程院院士錢七虎榮獲「八一勳章」。(視頻截圖)
中國工程院院士錢七虎榮獲「八一勳章」。(視頻截圖)

1954年，17歲的錢七虎被保送進入到當時中國頂級的軍工學府──哈爾濱軍事工程學院。新中國成立初期，現代化國防建設基本都是從零開始。「我們哈軍工教材是蘇聯翻譯過來的，教材還只是防砲彈、炸彈的，不是防核武器的，核武器的書沒給我們，所以後來叫我去到蘇聯留學，繼續學防核武器的理論。」

上世紀八十年代以來，世界軍事強國開始研製新型鑽地彈、鑽地核彈，中國防護工程面臨「藏不了、抗不住」的新挑戰。為此，錢七虎創造性地提出了建設深地下防護工程的構想。為了實現這一構想，他率隊建立了防護工程抗高速鑽地彈打擊計算方法，研發了新型防護材料和高抗力複合結構，並應用於諸多重要軍事工程，為中國戰略工程安全裝上了「金鐘罩」。

面對武器日新月異的發展，錢七虎指出，防護工程要達到「超高抗力」，即是當別人正在研製還沒有裝備時，我們就要研究出能夠防住這個打擊手段的能力。「科技強軍永遠在路上，因為矛盾一直在發展，所以我們的使命永遠在延續。」錢七虎說。

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