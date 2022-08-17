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太離譜 買房「公攤面積」31%變46％ 110平米剩61平米

中國新聞組／北京17日電
青島有民眾傳出購買110平方米的房子，到手卻發現套內面積只有61平方米。圖為示意圖。(取材自新華網)
青島有民眾傳出購買110平方米的房子，到手卻發現套內面積只有61平方米。圖為示意圖。(取材自新華網)

青島市民李黎（化名）買了一套110平方米的房子，到手卻發現套內面積只有61平方米；購房時銷售人員口頭承諾的31%「公攤面積」（公用建築面積），收房時卻變成了46%。

據「法治日報」報導，李黎向售房方諮詢得知，從合同上顯示的套內面積75平方米到她實際測量的61平方米，差值主要體現在牆體的厚度上，外牆的一半厚度計入套內建築面積。

光明日報報導，在「商品房銷售管理辦法」中，對公攤率並沒有清晰規定，現實中，公攤率的制定往往依據住宅小區的環境以及公共設施建築面積等因素核算，因此給了開發商較大的自主操作空間。

售房方表示，套內面積減少是因為將外牆的一半厚度計入套內建築面積。但「商品房銷售面積計算及公用建築面積分攤規則」明確規定，外牆（包括山牆）牆體水平投影面積的一半歸屬於公用建築面積。就此去看，售房方的解釋顯然缺乏合理性，也難以立得住腳。

但在此事中，46%的公攤面積顯然「離了個大譜」，不符合基本的常識。更何況還與消費者買房前看到的宣傳數據存在很大的差異，恐涉及虛假宣傳等問題。這個問題出現的背後有多少屬於開發商的「自主操作」，其中是否存在「灰色空間」，顯然監管部門值得細細琢磨。對購房者而言，公攤面積多占一平米，其實都在影響著今後的居住品質，更何況公攤面積一下子增加了近20平方米。這對購房者形成的心理衝擊不可謂不大。

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