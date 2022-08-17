好友扛42公斤硬幣當賀禮 新娘：留給未來寶寶坐搖搖車

男子倒出背包裡的硬幣當禮金。(視頻截圖)

參加親友婚宴，絕對少不了給禮金表達祝福。不過，中國山東省煙台一對新人最近收到了「一盆禮金」，只見朋友扛著足足有84斤(42公斤)重的硬幣，嘩啦啦地倒在大廳簽到台上，「超重紅包」讓新娘笑稱，留給未來寶寶坐搖搖車，不知能坐多少次。

來源：YouTube

極目新聞報導，網傳影片顯示，黑衣男子背著後背包，和拿著寫有「囍」字紅色臉盆的白衣男子走進婚禮會場，只見白衣男將紅盆放桌上，黑衣男隨即打開背包，嘩啦啦地倒出一元硬幣作禮金，由於數量實在太驚人，記禮簿的人直接登記了「禮金一盆」。

這段影片在網路上瘋傳，許多網友看了笑說，「這些硬幣足夠三胎坐搖搖車度過童年了」、「這是最佳損友才能幹出來的事」。

據報導，這對新人的朋友費小姐透露，他們四、五位朋友在婚禮前兩天跑了20多家超市，還去附近的菜市場收集，終於在婚禮前一晚湊到了裝滿一整個後背包的硬幣，想給新郎婚後留點零花錢，「多少錢記不清了，送之前我們估算了一下，硬幣重量大概是84斤。」

新娘荊女士笑稱，那些硬幣她不準備留給老公，要留給未來的寶寶坐搖搖車，「我看到那一盆禮金，就在想，這得坐多少次搖搖車呀！」