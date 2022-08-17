我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

太陽公公威力太大 南京冰墩墩變「焦墩墩」

中國新聞組／北京17日電
南京出現冰墩墩被曬成了「焦墩墩」的有趣畫面。(中國網文化視頻截圖)
南京出現冰墩墩被曬成了「焦墩墩」的有趣畫面。(中國網文化視頻截圖)

高溫之下，長江多處水位創新低，重慶嘉陵江一些本來淹沒在水中的地方也裸露出來。還有網友戲稱，太陽公公的威力太大，把江水都曬乾了。而在南京，更出現冰墩墩被曬成了「焦墩墩」的有趣畫面。

來源：YouTube

綜合媒體報導，高溫一度突破44.4℃(約111.92℉)，霸占全中國高溫排行前十名中第六席的重慶，近日受到了大量關注。持續的高溫天氣不僅僅是讓人難受，也對環境造成了一定的影響。走到千廝門嘉陵江大橋旁，可以看到嘉陵江上大面積的灘塗露出水面，眼前的景象，讓住在江邊的市民，都直呼少見。

甚至有網友曬出圖片和視頻，稱嘉陵江的水位也在高溫中變得越來越低，水位已經退落到露出了千廝門大橋橋墩。

此事也在各大平台引發熱議，有網友調侃稱是「曬乾了」。

長江委水文局工作人員對此回應稱，網傳視頻為嘉陵江千廝門大橋河道，因重慶地處山區，河道半深半淺，視頻中露出的河道是一大片淺灘，靠近高樓一側為航道區，並非網傳的已經乾涸。

冰墩墩。(取材自百度百科)
冰墩墩。(取材自百度百科)

而在南京，雖然已經進入「末伏」，但該地部分地區的高溫卻仍在繼續。近日，有網友拍到一家店門口的「冰墩墩」被曬成了「焦墩墩」，網上有人調侃：不塗防曬，再白的皮膚也會被曬黑。

河南信陽則有一名女士早上去超市買活蝦準備中午做飯，一個多小時到家，發現原本亂蹦亂跳的活蝦，全被熱死了。

該女士稱，當天氣溫41℃，可能是自己把蝦往地上和電動車後座放了的緣故，溫度太高蝦被燙熟了，覺得十分搞笑。感慨這天氣能不出門就不出門，待在空調房裡最香。

其中五六隻蝦已熟透發紅。(取材自北青報)
其中五六隻蝦已熟透發紅。(取材自北青報)

高溫 河南 電動車

上一則

李克強深圳召集6大省開會 促勇挑大梁穩經濟

下一則

高溫+少雨 長江多處水位創新低 多處江灘裸露

延伸閱讀

渝黔川3省包攬最高氣溫前10 重慶51條河流斷流

渝黔川3省包攬最高氣溫前10 重慶51條河流斷流
GAP中國大撤店 多地清倉拍賣

GAP中國大撤店 多地清倉拍賣
知名早教機構一夜關閉重慶7門店 上萬元課費沒法退

知名早教機構一夜關閉重慶7門店 上萬元課費沒法退
百度無人車 繼武漢之後 再獲重慶營運牌照

百度無人車 繼武漢之後 再獲重慶營運牌照

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞