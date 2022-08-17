太陽公公威力太大 南京冰墩墩變「焦墩墩」

南京出現冰墩墩被曬成了「焦墩墩」的有趣畫面。(中國網文化視頻截圖)

高溫 之下，長江多處水位創新低，重慶嘉陵江一些本來淹沒在水中的地方也裸露出來。還有網友戲稱，太陽公公的威力太大，把江水都曬乾了。而在南京，更出現冰墩墩被曬成了「焦墩墩」的有趣畫面。

來源：YouTube

綜合媒體報導，高溫一度突破44.4℃(約111.92℉)，霸占全中國高溫排行前十名中第六席的重慶，近日受到了大量關注。持續的高溫天氣不僅僅是讓人難受，也對環境造成了一定的影響。走到千廝門嘉陵江大橋旁，可以看到嘉陵江上大面積的灘塗露出水面，眼前的景象，讓住在江邊的市民，都直呼少見。

甚至有網友曬出圖片和視頻，稱嘉陵江的水位也在高溫中變得越來越低，水位已經退落到露出了千廝門大橋橋墩。

此事也在各大平台引發熱議，有網友調侃稱是「曬乾了」。

長江委水文局工作人員對此回應稱，網傳視頻為嘉陵江千廝門大橋河道，因重慶地處山區，河道半深半淺，視頻中露出的河道是一大片淺灘，靠近高樓一側為航道區，並非網傳的已經乾涸。

冰墩墩。(取材自百度百科)

而在南京，雖然已經進入「末伏」，但該地部分地區的高溫卻仍在繼續。近日，有網友拍到一家店門口的「冰墩墩」被曬成了「焦墩墩」，網上有人調侃：不塗防曬，再白的皮膚也會被曬黑。

河南 信陽則有一名女士早上去超市買活蝦準備中午做飯，一個多小時到家，發現原本亂蹦亂跳的活蝦，全被熱死了。

該女士稱，當天氣溫41℃，可能是自己把蝦往地上和電動車 後座放了的緣故，溫度太高蝦被燙熟了，覺得十分搞笑。感慨這天氣能不出門就不出門，待在空調房裡最香。