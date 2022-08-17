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高溫+少雨 長江多處水位創新低 多處江灘裸露

中國新聞組／北京17日電
長江南京段南岸一處江灘裸露。(中新社)
長江南京段南岸一處江灘裸露。(中新社)

連日高溫不退加上降雨稀少，長江多處水位創歷史最低，頻見江灘裸露。鄱陽湖與洞庭湖提前百餘日進入枯水期，重慶更是全市51條河流斷流、24座水庫乾涸。水利部16日調度三峽水庫向長江中下游補水。但未來一周，長江流域大部分地區更無明顯降雨，補水恐難解乾旱形勢。

來源：YouTube

綜合媒體報導，7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少四成；流域大部高溫日超過15天，中下游部分地區超過25天；部分地區連續無有效降雨天數超過20天。

安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川6省耕地受旱面積967萬畝，83萬人因旱供水受到影響。水利部已啟動乾旱防禦Ⅳ級應急響應。

截至8月15日18時，長江漢口站水位為17.22米，當前長江武漢段水位為有水文紀錄以來歷史同期最低。武漢市礄口區的漢江江灘堤岸留下一條清晰的灰白色水跡線，河灘上的護坡石已經完全露出。

除湖北武漢外，江西九江亦乾旱嚴重。7月份後，九江全市基本未見系統性降雨，江河湖庫水位明顯偏低，局部出現階段性乾旱災情。

鄱陽湖代表站星子站6日水位退至11.99米，標誌著鄱陽湖進入枯水期，較1951年有紀錄以來提前了100天。漁戶曹文平說：「這是我們從小到大，從來沒有見過的事。」

面對長江流域旱情嚴重，水利部16日指出，要從最不利情況出發，逐鄉鎮逐村做實農村供水應急預案。

通知強調，要全面落實農村供水保障地方人民政府主體責任、水行政主管部門行業監管責任、供水單位運行管理責任等「三個責任」，進一步落實灌區灌溉供水保障責任，強化農業用水監管，全力做好抗旱保飲水保灌溉工作。

長江水利委員會在16日調度三峽水庫於當日12時起向長江中下游補水，未來5天將為長江中下游補水約5億立方米。在補水期間，金沙江下游梯級水庫群也同期開展補水調度，可增加補水約3億立方米。

不過水文氣象預測，未來一周長江流域大部分地區更無明顯降雨，乾旱防禦形勢嚴峻。

報導指出，氣象局16日高溫實況排行榜顯示，西南地區的重慶、貴州、四川三個省份包攬了高溫榜前十名，最高溫度均已突破42.6℃(約108.68℉)，其中最高的重慶北碚達到44℃。

受高溫影響，重慶全市51條河流斷流，24座水庫乾涸。水利工程蓄水量23.66億立方公尺，占應蓄水量的63.3%，26個區縣已低於70%，而奉節、開州、彭水、武隆、城口、巫山、巫溪7個區縣低於50%。

8月15日，在湖北武漢，長江與漢江交匯處的漢陽南岸嘴露出大片沙灘。(中新社)
8月15日，在湖北武漢，長江與漢江交匯處的漢陽南岸嘴露出大片沙灘。(中新社)

高溫 武漢 YouTube

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