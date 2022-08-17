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福建廈門新冠疫情升溫 連3天全員核酸篩檢

記者葉文義、賴錦宏／綜合報導
廈門於8月17日至19日在全市展開連續3天每天1輪全員核酸檢測。(取材自新華網)
廈門於8月17日至19日在全市展開連續3天每天1輪全員核酸檢測。(取材自新華網)

福建廈門疫情升溫，截至16日下午3時，廈門累計報告42例確診。廈門當局昨發布，鑒於疫情防控需要，於8月17日至19日在全市展開連續3天每天一輪全員核酸檢測。另外，海南三亞區委書記突然被免職，而他兩天前還在強調「疫情防控」。

中國16日新增566例本土確診，及2322例本土無症狀感染。本土感染者多集中在海南、西藏、新疆，海南省仍最嚴峻，新增482例確診及1181名無症狀感染者。

廈門當局昨舉行疫情防控記者會通報，截至16日下午3時，廈門累計報告42例確診病例。8月15日晚6時至16日12時，廈門新增8例確診。

廈門疫情首席專家王明齋說，當前廈門多條傳播鏈交織，風險區來返廈人員增多，疫情防控形勢複雜。廈門疾控中心對病毒基因組測序結果顯示，病毒分型為Omicron變種病毒BA.2.76，該變異株是比BA.5傳播力更強的毒株亞型。

至於疫情嚴峻的海南省，再掀兩省之間的交鋒。海南省政府致函江蘇省政府，指當地部分城市不願接收滯留旅客，江蘇回稱，並非不接收，指被限制航班是臨時增加的班次，正在處理。此前，海南日報才抨擊上海官方的澎湃新聞，指其在海南疫情期間落井下石。

另據政知新媒體報導，據「三亞發布」16日消息，因在新冠肺炎疫情防控工作中落實屬地責任不力，經三亞市委研究決定，對三亞市吉陽區委書記顧浩予以免職。而他兩天前還在強調「疫情防控」。

顧浩，1973年5月出生，大學，工學學士。他曾任吉陽區區長，2021年12月13日任三亞市吉陽區委書記，至今八個月。

在當時的幹部任職大會上，顧浩提到，自己將「堅持以人民為中心的發展思想，慎始如終抓好疫情防控工作」。

本月14日晚，吉陽區疫情防控指揮部2022年第20次會議召開。顧浩在會議上提到，各黨員幹部要「始終把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位」、「投身疫情防控一線，從嚴從緊、從細從實抓好社會面管控和各項疫情防控措施落實」、「堅決奪取疫情防控攻堅戰的勝利」。

吉陽區是三亞市管轄的四個縣級區之一，位於三亞市中東部，占據三亞的心臟位置，是全市政治、經濟、文化中心，也是三亞市委、市政府駐地。

在顧浩被免職之前，三亞市吉陽區衛生健康委員會黨組成員、副主任林惠已經被問責。

因在新冠肺炎疫情防控工作中落實屬地責任不力，三亞市吉陽區委書記顧浩被免職。(取材...
因在新冠肺炎疫情防控工作中落實屬地責任不力，三亞市吉陽區委書記顧浩被免職。(取材自政知新媒體)

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