限電潮？ 皖蘇浙渝也傳停工 業者憂衝擊不亞於疫情封控

中國高溫炎熱，用電需求大增，江蘇、安徽、浙江和四川等省份近日陸續祭出工業用電限電措施。（路透）

中國近日因高溫 造成民生用電負荷大增，在四川公告工業電力放「高溫假」讓電於民後，限電潮似有擴大趨勢。江蘇傳出部分企業因限電輪流錯峰生產，有企業接獲通知要做好停電的準備。安徽、浙江、重慶也有部分廠區已經「拉閘」，在用電高峰時暫停生產，優先保障居生用電。

財聯社報導，四川電力供需已由「緊缺」轉變為全天電力電量「雙缺」，因此工業電力用戶15日至20日的停產並未將「白名單重點保障企業」排除在外，電子、半導體等都會面臨壓力。

繼生產筆電大本營四川無預警限電後，另一重要生產據點江蘇也傳出陸續輪流錯峰生產用電，南京、徐州等工業區不少企業已接到限電通知，預計將會執行輪流錯峰生產用電。

今年江蘇電網在6月的最高用電負荷就突破1億千瓦，此後負荷破億成為江蘇電網6至8月的常態，引發此次江蘇供電問題。

江蘇省電力公司表示，已積極調整用電結構、引導錯峰用電，用市場化措施減少尖峰時段用電需求，並加強與用電企業溝通協調，引導用戶在用電高峰期自主調整生產時間。

實地探訪南京經濟技術開發區企業現況，南京熊貓電子表示，因為高溫限電，部分產線一周前開始輪流間歇運轉。公司沒有整體停產，目前是一半開工、一半停工狀態，暫時不確定生產限制的持續時間。

成都通路業者分析，「現在市況差，工廠一旦停電就是沒得生產，後續也幾乎沒有所謂的遞延訂單可出，營收 缺口沒得補」，若供電持續出狀況，衝擊恐怕不亞於封控。

另據第一財經報導，重慶一份限電通知顯示，重慶渝北區從13日起，開始對轄區內工業企業限制生產用電。浙江則不少廠區已傳出拉閘，義烏也不例外，有些工廠啟動「上三休四」或「上四休三」模式，產量至少下降30％。

一名在江蘇太陽能企業高管表示，「上周五的時候我們的廠區又拉閘了，再早幾天也有過一次拉閘的情況。了解下來，確實是整個園區內變壓器監控到的用電負荷比較高，所以直接拉閘了。不過，這個限電不僅僅是高溫的原因，『能耗雙控』和『金九銀十』也是一個影響因素。」

該名高管進一步指出，業內說「金九銀十」，也就是趕貨的高峰期，所有的工廠都在趕貨，希望趕在今年年底之前完美收官，這時限電對於產業的影響是很大的，「去年我們的太陽能板產能也受到拉閘限電影 響。比如限電停工一天，一個車間停下來就是四個集裝箱的產量損失，計算下來損失是非常大的。」