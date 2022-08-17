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國家電網：組織跨區跨省餘缺互濟 最大限度支援川渝

中國新聞組／北京17日電
中國拉閘限電已致諸多企業減產或停工。圖為示意圖。(Getty Images)
中國拉閘限電已致諸多企業減產或停工。圖為示意圖。(Getty Images)

對於近期各地陸續出現限電措施，發改委指出7月發電量已增4.5%；此外，國家電網董事長辛保安16日在公司總部與基層單位視頻連線，調研指導電力保供工作，強調要發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。

國家電網公司網站報導，辛保安來到國家電力調度控制中心，詳細了解電網安全運行、電力保供措施落實情況，並視頻連線國網四川、重慶、安徽、湖北電力，聽取工作匯報。入夏以來，公司經營區出現持續時間最長、影響範圍最廣的極端高溫天氣，用電負荷大幅增長，5個區域電網和19個省級電網負荷屢創新高。

辛保安強調，當前高溫仍在持續，廣大幹部員工要堅定「保電有我、有我必勝」的信心和決心，切實把電力保供各項措施抓實抓細抓到位，確保電力供應安全平穩有序。

此外，中國國家發改委16日召開8月新聞發布會，對於近期各地陸續出現限電措施，發改委指出，受持續性大範圍高溫天氣、經濟恢復增長等因素影響，1至7月中國全國規模以上工業發電4.77兆千瓦時（4.77兆度），年增長1.4％，增速比上半年加快0.7個百分點。其中，7月中國全國發電量8059億千瓦時，年增4.5％，增速比 6月加快3個百分點。

分品種看，火電由降轉增，年增長5.3％；由於來水偏枯，水電增長2.4％，增速比上月放緩26.6個百分點；風電增長5.7％，增速比上月放緩11個百分點；核電下降3.3％，降幅比上月收窄5.7個百分點；太陽能發電增長13％，比上月加快3.1個百分點。

從用電看，1至7月中國全國全社會用電量增長3.4％。其中，第一產業、第二產業、第三產業和居民生活用電量分別年增長11.1％、1.1％、4.6％和12.5％。

據中國電力企業聯合會測算，下半年中國全社會用電量年增長有望在7％左右，比上半年增速提高4個百分點。

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