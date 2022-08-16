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日戰敗投降77周年 中公布731部隊名冊 關東軍化學部414名成員

記者賴錦宏／綜合報導
侵華日軍第731部隊罪證陳列館首次公開的「關東軍化學部留守名簿」。（新華社）
侵華日軍第731部隊罪證陳列館首次公開的「關東軍化學部留守名簿」。（新華社）

日本二戰戰敗投降77周年之際，中國「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」公布了「關東軍化學部留守名簿」，其中包含該部隊414名成員的真實姓名和個人資料。這是中國首次公開關東軍化學部成員資料。

來源：YouTube

新華社報導，關東軍化學部是1939年5月11日在黑龍江省齊齊哈爾市設立，又名「滿洲第516部隊」，在日本國內被稱為「日本陸軍化學研究所」。該部隊主要研製一系列毒劑，包括芥子氣、路易氏氣、氯酸瓦斯等，並應用於實戰。

據報導，「關東軍化學部留守名簿」原藏於日本厚生勞動省，2017年轉藏於日本國立公文書館，是「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」研究團隊在赴日本跨國取證過程中發現的，經過多方努力，於2021年4月獲得。

「侵華日軍第731部隊罪證陳列館」館長金成民指出，這份檔案的形成時間約為1945年，共計237頁，詳細記載了414名成員的姓名、出生日期、戶籍、役種、兵種等，暴露出第516部隊整體規模、人員構成等史實。

他表示，「日本實施化學戰與實施細菌戰一樣，都是自上而下的有預謀、有組織、成體系的國家犯罪，違背國際道義和人類良知」。這份檔案是研究二戰期間日本發動化學戰、細菌戰極為重要的核心檔案，也是日本關東軍化學部在侵華期間所犯罪行的鐵證。

侵華日軍第731部隊罪證陳列館首次公開的「關東軍化學部留守名簿」。（新華社）
侵華日軍第731部隊罪證陳列館首次公開的「關東軍化學部留守名簿」。（新華社）

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