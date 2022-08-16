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和服女被抓 胡錫進：開放的中國 不應容不下

記者賴錦宏／綜合報導
蘇州女子穿和服拍照被警察帶走。(視頻截圖)
蘇州女子穿和服拍照被警察帶走。(視頻截圖)

一位年輕女子日前在蘇州淮海街穿著和服拍照，遭警察怒罵後以尋釁滋事罪拉走。消息在日本投降日前一晚突然衝上熱搜引發兩派網友論戰。最後，稱自己「沒有穿衣、言論自由」的女子道歉並清空微博。環球時報前總編輯胡錫進則稱「中國開放的城市裡不應該容不下一身和服」。

來源：YouTube

網上視頻顯示，在影片中，一名女子弱弱的聲音和暴怒的警察對話：「可以這樣大聲對我吼嗎？」、「可以」、「（帶走我）有什麼理由呢？」、「涉嫌尋釁滋事」，女生在網上敘述了事情的經過，她被帶到警局偵訊五小時，手機被查看。

女子所在處是蘇州淮海街，長520米，由蘇州高新區在1994年特意打造，號稱「小東京」、「大阪街頭」。2010年底，淮海街被評為「著名和特色商業街區」。

從照片可看出，拍照的日期是8月10日，時間不敏感。她穿著一般和服，附近也沒有相關博物館，或是日本軍旗之類的標誌。

對於女子遭遇，大批網友不滿警方的處置，稱整個街道上都是日本相關的店鋪，質疑警方欺負不了日本人，就欺負中國女人。「在中國不能穿和服請寫進法律」、「尋釁滋事就是個口袋罪，說你犯了就犯了」、「幹嘛不去封了這條街」。

但另一派網友則提出不同意見。由於14日影片發布的時間鄰近日本戰敗投降日，因此事件迅速上升至民族主義討論。網友批女子「別有用心」，懷疑背後有人在操控。更多的說法稱「穿和服還是越界」、「抵制文化入侵任重道遠」。

最後，女子上傳道歉文解釋並未在時間點上作文章，盼大眾理性看待，最後清空微博不再回應。

胡錫進指出，由於中日關係持續緊張，強烈刺激了中國公眾對日本的反感情緒，構成了當下人們看待和服的特殊心理背景，和服成了很多中國人眼中有點刺眼的符號。

蘇州淮海街是日式風情街，警察如果僅僅因為女孩穿和服就將其強制帶走，並且以「尋釁滋事」處理，胡錫進認為於法無據。蘇州是中國最開放的城市之一，不希望日式風情街上容不下一個穿和服女孩的身影。和服不是日本軍服，它在法律層面沒有被禁止穿著的理由。

胡錫進表示，「我們的社會不應禁止穿和服，而且事實上沒有這樣的禁規。但是有人要穿和服時，我勸他們一定要注意周圍環境，防止引起周圍人不悅，更要盡量避免自己成為不必要的爭議中心。尊重多數人的感受，這總不是錯的。」

日本 警察 微博

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