憂就地隔離 上海民眾驚慌逃離IKEA

上海徐匯宜家（IKEA）商場，13日晚間突然宣布全商場臨時管控，許多人奮力推開大門，就是要逃離商場。（影片截圖）

上海徐匯宜家商場（IKEA），日前突然宣布全商場臨時管控，許多民眾擔心被就地隔離兩天，奮力推開大門，就是要逃離商場，上海市衛健委15日發布起因是有一名6歲確診者曾到過商場，目前這些民眾都已被轉移到其他地方閉環管理。

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實地走一趟徐匯宜家，現場已經拉起警戒線，上面掛著閉店一天的牌子，整個廣場空蕩蕩，一段衝出商場影片在網路流傳，事發地就在這裡，影片中許多人聚到出口，想瞭解究竟發生了什麼事，顯得茫然無措。

另一個鏡頭則是有人拿好結完帳的商品，匆匆忙忙離開商場，眼見商場工作人員關上大門，顧客尖叫並奮力推開大門，就是要逃離商場，否則就要面臨就地隔離。

徐匯宜家現場已經拉起警戒線，上面掛著閉店一天的牌子。（記者林宸誼／攝影）

上海市衛健委副主任趙丹丹15日發布，新增一名無症狀感染者，而徐匯宜家臨時管控，就是因為這名從拉薩返回上海的6歲無症狀感染者，他的活動軌跡涉及徐匯區宜家，根據國家和本市疫情 防控有關規定，對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員實施兩天閉環管理和五天健康監測。排查情況如無異常，商場將恢復正常營業。

一位上海網友在微博 上完整記錄，他13日晚間待在徐匯宜家裡的心路歷程，接到通知心情先是涼到底，然後平復心情，井然有序地排著隊，於凌晨零時40分搭上大巴，和大家一起等著被送入安置點，並於凌晨2時45分，熄燈睡覺。