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疫擴19省 海南祭戰時攻堅、鍘3官 「敲門行動」確保應檢盡檢

中國新聞組／北京16日電
中國疫情持續，海南省仍是疫情重災區。圖為海南實行漁港漁船靜態管理。（中新社）
中國疫情持續，海南省仍是疫情重災區。圖為海南實行漁港漁船靜態管理。（中新社）

中國疫情持續，並多點蔓延，15日新增2368例本土病例，涉及19個省市區。其中，海南省疫情仍處於高位，官方宣布要以「戰時狀態」抗疫，全面開展「敲門行動」，確保應檢盡檢、不漏一人。

衛健委通報，15日新增本土病例530例，其中海南426例、西藏26例、浙江17例、新疆12例。新增無症狀感染者1838例，其中海南785例、西藏629例、新疆248例、兵團57例、浙江38例、江西29例。海南連續多日病例破千，疫情仍在高位。

隸屬海南紀監委的「清廉海南」公眾號14日深夜發文稱，要以戰時狀態、決戰姿態全力投入疫情防控攻堅戰，並稱官方已嚴肅查處一批疫情防控期間不擔當、不作為的違紀違法問題，通報近期被查處和問責的三名官員。

其中三亞市吉陽區衛健委副主任林惠因熱線電話接線員將電話設置為占線狀態，時間長達90分鐘，監管不力遭立案調查。另，儋州市太平社區居委會委員吳廷理、居委會海踢村村民小組副組長吳廷剛在防疫值班期間，聚眾打牌賭博並與群眾發生肢體衝突，兩人被立案調查。

另海口市瓊山區府城街道鼓樓社區工作人員周明遲到又擅自離崗，遭辭退處理。

新京報報導，海南省委書記、省委應對疫情工作領導小組組長沈曉明14日主持召開重點市縣疫情防控調度會，強調相關市縣黨委政府要扛起主體責任，緊盯突出問題，嚴格落實各項防控措施，切實做到「四應四盡」、「日結日清」，以快制快盡早撲滅疫情。

會議強調，三亞市和六個疫情發展較快的市縣是全省疫情防控的關鍵變量和重中之重，已到了背水一戰的時刻：要統籌調度核酸檢測力量，根據疫情等級安排檢測次序，不斷提高檢測效率和質量，全面開展「敲門行動」，確保應檢盡檢、不漏一人。要堅持以快制快，全面提高流調追陽效率，快速、準確判定和管控密接、次密接人員，加強隔離點和方艙醫院儲備，強化協調調度，盡最大努力做到應轉盡轉快轉。

另外，有約15萬遊客因疫情封控滯留海南，涉及江蘇、上海、四川、湖南等多個省市。昨天網上流傳一份文件，顯示海南省致函江蘇省政府，表明若繼續拒收滯留旅客，將上報國務院。

這份文件題為「關於緊急協調放行航班的函」，顯示由海南省人民政府14日向江蘇省人民政府發出。文件中，海南省政府表示，因江蘇省部分城市不願接收滯留旅客，導致航班無法起飛，大量滯留旅客聚集在海口機場，提到「懇請貴省緊急協調有關城市放行航班，並將協調結果反饋我省。」

疫情 檢測 新疆

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