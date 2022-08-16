習近平談共同富裕：急不得 也等不得

中共總書記習近平仍不時談到共同富裕。（取材自微博）

中國國家主席習近平 在最新發表的文章中稱，「共同富裕」這個任務必須擺在更加重要的位置，促進人民共同富裕是一項長期任務，「急不得，也等不得」。他還強調，要從政治上看問題，越是形勢複雜，越要堅持「黨中央」集中統一領導。

據新華社報導，16日出版的中共 黨刊「求是」雜誌將發表習近平的文章「全黨必須完整、準確、全面貫徹新發展理念」。

文章稱，「共同富裕」是社會主義現代化的一個重要目標。促進人民共同富裕是一項長期任務，也是一項現實任務，急不得，也等不得，必須擺在更加重要的位置，向著這個目標作出更加積極有為的努力。

文章並稱，要繼續深化改革開放。要堅持系統觀念，要統籌國內國際兩個大局，要統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，統籌疫情防控和經濟社會發展，統籌發展和安全等。

習近平說，要善於從政治上看問題。改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍，「樣樣是政治，樣樣離不開政治」；「黨領導人民治國理政，最重要的就是處理好各種複雜的政治關係；始終保持黨和國家事業發展的正確政治方向」。

他並稱，越是形勢複雜、任務艱巨，越要堅持中共黨的全面領導和集中統一領導。各級領導幹部特別是高級幹部，要不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

外電曾報導，「共同富裕」造成的經濟動盪不利內部穩定，北京 當局今年對「共同富裕」的重視似乎有所下降。