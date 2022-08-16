高溫效應 四川「讓電於民」 令企業停工6天

四川15日公告，為確保電網安全，勒令所有工業電力用戶生產全停，15日到20日放「高溫假」。圖為示意圖。(新華社)

中國各地近日持續高溫 ，空調等民生用電負荷大增，四川15日公告，為確保電網安全，勒令所有工業電力用戶生產全停，15日到20日放「高溫假」，目的是「讓電於民」。重慶與成都是筆電、平板電腦等個人電腦生產重鎮，供應鏈 將因此面臨停擺。

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當前，四川電力供需形勢已由7月份的高峰時期電力「緊缺」，轉變為全天電力電量「雙缺」的嚴峻局面，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，可以說電力保供已經進入最嚴峻最極端的時刻。目前，四川已啟動三級保供電調控措施，全力保障民生用電。

四川省經濟和信息化廳和國網四川省電力公司昨聯合公布「關於擴大工業企業讓電於民實施範圍的緊急通知」，要求工業電力用戶15日凌晨零時起，至20日午夜12時生產全停。

四川省並未將「白名單重點保障企業」排除在外，代表像是電子、半導體業等也會面臨停產壓力，也顯示對於電力管制的力道甚於去年「能耗雙控」政策，讓當地企業營運面臨新一輪挑戰。 重慶巫山持續高溫晴熱天氣，部分地區出現乾旱現象。圖為巫山騾坪鎮工作人員為村民送水。(新華社)

四川省無預警勒令所有工業電力用戶生產全停，包括鴻海 、仁寶、緯創、和碩、英業達、雙鴻、精元、新普、GIS—KY等台灣筆電公司都在四川有廠區，當地生產同步拉警報，涵蓋組裝、散熱、觸控、電池與鍵盤等整體供應鏈面臨停擺。

鴻海15日表示目前影響不大。法人分析，鴻海廠房位在重慶與成都，主要生產筆電、平板電腦與穿戴裝置等，由於iPhone等主力產品是在鄭州，影響不大。

廣達約八成筆電產能在四川，公司表示，目前正常運作，且廣達是組裝廠，不是用電大戶，限電對半導體等零組件廠商的影響較大。英業達與和碩都表示現階段不影響營運；仁寶則說目前資訊還不是很清楚，還無法回應。