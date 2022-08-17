我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

疫情衝擊、服務業恢復緩慢 16~24歲青年失業率 逼近2成創新高

記者葉文義／綜合報導
統計局15日公布7月16歲至24歲人口調查失業率為19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高紀錄，等於每5人就有1人失業。(新華網)
統計局15日公布7月16歲至24歲人口調查失業率為19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高紀錄，等於每5人就有1人失業。(新華網)

中國國家統計局公布7月經濟數據，其中，16至24歲人口調查失業率高達19.9%，比上月上升0.6個百分點，再創新高。中國統計局表示，7月正值畢業季，大量畢業生進入勞動力市場，推高了青年失業率，同時社會新鮮人就業期待和市場需求存在一定差距。

據公布，7月分中國全國城鎮調查失業率為5.4%，比上月下降0.1個百分點。16至24歲、25至59歲人口調查失業率分別為19.9%、4.3%。中國企業就業人員周平均工作時間為48小時。

針對年輕人特別是16至24歲人口失業率創新高，中國統計局國民經濟綜合統計司長付凌暉表示，今年以來，青年就業壓力較大，失業率連續走高。7月正值畢業季，大量畢業生進入勞動力市場，推高失業率。

他並指，青年失業率高，一方面企業受疫情衝擊，生產經營困難，吸納就業能力有所下降。尤其是青年就業占比較高的第三產業（服務業）恢復緩慢，制約了青年就業。另方面，青年進入到勞動力市場，目前更多傾向於穩定性比較強的職位，求職期待和現實需求存在落差，也影響了青年的就業。

付凌暉說，中國就業形勢總體穩定，失業率連續回落。但也要看到，就業總量壓力和結構壓力依然存在。7月中國全國失業率總體水準還是高於上年同期，青年失業率仍處於歷史較高水準。下階段要繼續落實好各項穩經濟一籃子政策舉措，推動經濟持續恢復，積極助企紓困，擴大就業崗位，加大穩就業力度。加強對大學生等重點群體就業支持，推動就業形勢穩定。

就業 紓困 疫情

上一則

「你家的草啊？」遊客輾壓草原還辱罵內蒙牧民 惹公憤

下一則

屹立近半世紀 油麻地冠南華「最幸福霓虹燈」拆了

延伸閱讀

中國畢業生就業難 16歲至24歲失業率達19.9%

中國畢業生就業難 16歲至24歲失業率達19.9%
比柬埔寨更恐怖 緬甸「KK園區」人口販賣主嫌落網

比柬埔寨更恐怖 緬甸「KK園區」人口販賣主嫌落網
美國超過125度的「極熱帶」將擴散 預估涵蓋1億人口

美國超過125度的「極熱帶」將擴散 預估涵蓋1億人口
美經濟如何軟著陸？ 專家：先解決勞動力短缺問題

美經濟如何軟著陸？ 專家：先解決勞動力短缺問題

熱門新聞

已入柬埔寨籍，持柬埔寨護照的佘智江。因涉及賭博等犯罪行為，被中國通緝逮捕。（取材自網易）

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

2022-08-14 22:10
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞