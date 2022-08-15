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中國畢業生就業難 16歲至24歲失業率達19.9%

記者葉文義／即時報導
中國國家統計局15日公布7月16歲至24歲人口調查失業率為19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高紀錄，等於每5人就有1人失業。(新華網)
中國國家統計局15日公布7月16歲至24歲人口調查失業率為19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高紀錄，等於每5人就有1人失業。(新華網)

畢業季到，中國國家統計局15日公布的7月16歲至24歲人口調查失業率高達19.9％，比前月上升0.6個百分點，再創新高。國家統計局回應年輕人高失業率問題稱，7月正值畢業季，大量畢業生進入勞動力市場求職，推高了青年人失業率，同時這群社會新鮮人就業期待和市場需求存在一定差距。

最新調查數據顯示，7月，中國全國城鎮調查失業率為5.4％，比上月下降0.1個百分點。本地戶籍人口調查失業率為5.3％；外來戶籍人口調查失業率為5.5％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為5.1％。16-24歲、25-59歲人口調查失業率分別為19.9％、4.3％。全國企業就業人員周平均工作時間為48小時。

針對年輕人特別是16歲至24歲人口失業率創新高，中國國家統計局國民經濟綜合統計司司長付淩暉表示，今年以來，青年人就業壓力較大，失業率連續走高。7月正值畢業季，大量畢業生進入勞動力市場求職，推高了青年人失業率。

付淩暉表示，青年人失業率高，一方面企業受疫情衝擊，生產經營困難，吸納就業能力有所下降。尤其是青年人就業占比較高的第三產業（服務業）恢復緩慢，制約了青年人就業。另一方面，青年人進入到勞動力市場，目前更多傾向於穩定性比較強的崗位，求職期待和現實崗位需求存在落差，也影響了青年人的就業入職。

付淩暉指出，總的來看，中國就業形勢總體穩定，失業率連續回落。但也要看到，就業總量壓力和結構壓力依然存在。7月，全國失業率總體水準還是高於上年同期，青年人失業率仍然處於歷史較高水準。下階段，還是要繼續落實好各項穩經濟一攬子政策舉措，推動經濟持續恢復，積極助企紓困，擴大就業崗位，加大穩就業力度，加強對大學生等重點群體就業幫扶，推動就業形勢穩定向好。

他還表示，當前來看，就業的主要特點還是青年人失業率比較高，青年人在求職過程中對就業的期待和市場需求之間存在著一定的差距，這些都影響著青年人就業。但總的來看，隨著經濟恢復和穩就業政策，特別是對年輕人就業幫扶政策措施力度加大，就業情況會逐步好轉，保持穩定。但是，還是要繼續落實好各項穩就業政策，推動就業持續改善。

就業 紓困 疫情

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