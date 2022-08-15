新奇職業「繪夢師」張蕓「以夢作畫」治癒心有遺憾的人

張蕓為客戶繪製的夢境。（取材自澎湃新聞）

「繪夢師」是新奇的職業，將潛意識中光怪陸離的夢境，繪成一幅畫。29歲的張蕓（化名）來自湖北武漢，從事繪夢師工作已有兩三年，近2年前，張蕓接到了第一個繪夢訂單，掙了520元，「我很驚奇，原來這樣也可以賺錢」。

澎湃新聞報導，張蕓之前在設計行業工作，因壓力太大，渴望擺脫工作束縛的她突發奇想，嘗試把別人的夢境畫出來。在第一單贜賺到錢後，她進入了冷門小眾的繪夢市場。

張蕓為客戶繪製的夢境。（取材自澎湃新）

她說，每個月訂單大概只有兩三單。她認為想把自己的夢畫出來的人，經濟條件往往比較好。畫夢境的定價基本在500-2000元之間，價格的高低主要是看繪製的內容。相比她接的商業插畫訂單，這個價格並不高。

在兩年多的實踐中，她也感受到繪夢師給客戶帶來的安慰。在她看來，繪夢，更多的是在治癒內心有遺憾的人。

張蕓說：「我記得我作為繪夢師畫的第一幅畫，是一家三口坐在一起，在湖上泛舟，當時客戶要求孩子最好是白白胖胖的，因為她沒有小孩。 於是我畫了一個碧藍色的湖泊，船上一家三口，一個小孩拿著冰淇淋要餵給媽媽吃。加了這個親子 互動的小細節，她看後也覺得很暖心。」

報導說，讓張蕓印象很深的是，有一位客戶找她畫夢，對方要求夢裡的人物都要有一頭長頭髮。在交易平台上，我看到收貨地址是腫瘤 醫院。我不知道客戶是否因為生了病而做了這個夢，或者是有其他什麽故事，但涉及到客戶的隱私 ，如果對方不主動說，她也不會主動問。

張蕓為客戶繪製的夢境。（取材自澎湃新聞）

按照正常的排單時間，這個訂單是比較晚才會畫的，但她提前畫了這幅畫，因為擔心萬一真如所想的那樣，對方得了腫瘤，如果畫得慢了，可能就看不到這幅畫了。

在張蕓看來，做好繪夢師並不簡單。夢境複雜多樣，客戶要求不同，她要錘煉不同風格的繪畫技巧，還要和客戶反覆溝通，摸清符合客戶夢境的畫面。