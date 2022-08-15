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誤會大了 90後工人一臉滄桑被認為60後 網友笑：長得太急了

中國新聞組／北京16日電
小健在工地。（視頻截圖）
小健在工地。（視頻截圖）

武漢一名90後的鋼筋工，因一張飽經滄桑的臉，被誤認是60後，在短視頻平台上竟擁有6.4萬粉絲。

環球網報導，這名鋼筋工小健，原名李建林，湖北麻城人，1990年生。在武漢的工地上做了10年鋼筋工，他皮膚黝黑，皺紋很深，一笑嘴巴還歪著，臉上寫滿了歲月的痕跡。

來源：YouTube

有網友笑他：「你長得也太著急了。」小健回復：「我這匹馬用力過猛，一下子比別人多跑了幾年。」

健身高178厘米，只有50多公斤，看上去比視頻中還要瘦。夏季天熱，背著重約40公斤的鋼筋，一天工作9小時，能賺350元。

兩年前，小健開始玩短視頻，把自己隨手拍的視頻發在網上。

去年4月，扛了一上午鋼筋的他在宿舍吃午飯，不小心打開了美顏相機，鏡頭裡滄桑的自己竟然變得異常白淨，下一秒美顏忽然消失，「小年輕又變成了糙老爺們」，小健自己都忍不住笑了。他把美顏前後對比視頻發到網上。

沒想到，這條視頻播放量高達1358萬，6萬網友點讚，7000多位網友留言，並讓小健在網上漲粉1萬。過了兩天，他又拍了同款視頻，又有800多萬的播放量。

之後，小健通過視頻介紹自己是一個鋼筋工，1990年生。這更讓網友產生了興趣：「你說你是90後，我看你像60後。」很多人不相信小健是90後，他就把身分證拍出來給大家看，並稱：「我拚命賺錢的樣子雖然狼狽，但不要嘲笑一個努力的人。」

有網友私信他：「開直播啊，一晚上的打賞都比你一天辛苦賺得多。」小健第一次直播時，有粉絲給他打賞了520元。「確實比我一天的工資還要高，」但小健卻慌忙勸阻，「別打賞別打賞，我就圖個好玩。」隨後匆忙結束了這場直播。「我接受不了別人給我打賞，誰的錢都不是大風刮來的。雖然我現在每天工作很累，但心裡很知足。」

武漢 健身

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