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旅客喊「要回家」三亞恢復國內航班

中國新聞組／北京15日電
滯留海南旅客在海口機場辦理搭機手續。(新華社)
滯留海南旅客在海口機場辦理搭機手續。(新華社)

海南三亞爆發疫情，造成省外遊客約15萬人滯留當地。由於目前遊客返鄉輸運效率不如預期，造成多數旅客留置一周難忍情緒，除了網上留言抱怨頻發，酒店也傳出旅客集結抗議表達「要回家」的訴求。自13日海口美蘭機場恢復航班常態化後，三亞鳳凰國際機場15日也恢復國內客運航班商業化運行，以加速保障滯留旅客返程。

衛健委通報，14日新增692例本土病例，其中海南582例、西藏69例、新疆1例。無症狀感者1620例，其中海南580例、西藏523例、新疆343例、兵團40例。

據南海網，三亞疫情防控指揮部指出，部分滯留旅客暫不安排離開三亞，分別為陽性感染者、密切接觸者及密接者，和滯留在中高風險區的旅客。這些旅客會在符合條件後，購票返程，當局強調會向他們做好服務保障。

海南當局還指出，滿足特定條件的旅客才可購票，並經查驗後方可登機離島。旅客如身處沒有疫情的地區，旅客所在旅行團隊或入住酒店近7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發燒、乾咳、嗅覺喪失、肌肉痠痛等臨床症狀的自由行旅客，可憑48小時2次（每天1次）核酸陰性證明返程。

至於身處低風險區的旅客，其所在旅行團隊或入住酒店7天內沒有陽性感染者；或近3天內未出現發熱、乾咳、嗅覺喪失、肌肉痠痛等臨床症狀的自由行旅客，可憑72小時3次（每天1次）核酸陰性證明返程。

「目前，海口和三亞正按照既定方案扎實推進旅客返程工作。截至14日6時，三亞鳳凰機場、海口美蘭機場共計保障滯留旅客返程14247人。」海南旅遊和文化廣電體育廳副廳長汪黎明表示。

港媒報導，有來自英國的遊客發布影片指出，在三亞一家酒店有11名職員染疫，旅客隔離10日重新計算，引發中外旅客不滿，於酒店大堂向防疫部門抗議，當局派警員封鎖酒店。

另外，新疆維吾爾自治區疫情防控發布會13日指出，全區已累計報告感染者1854例，目前已劃分高風險區150個。

8月2日至今，新疆15家5A級景區，已疏散疆外遊客92000餘人。截至8月13日20時，全疆因疫情原因滯留疆外遊客2003人。主要分布在伊犁州、吐魯番市、喀什地區、烏魯木齊市、博州等地。疫情發生以來，新疆啟動跨省旅遊「熔斷」機制。

而西藏邊境城市日喀則至13日中午共累計有449病例，西藏日喀則市疫情防控工作領導小組14日發布公，當地從8日開始的「全域靜默管理」將延長至21日下午1時，要求全市居民「不進不出、足不出戶」，嚴格執行靜默管理相關要求。

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