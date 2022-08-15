海南戰疫 孫春蘭坐鎮指揮：8小時撈乾淨

孫春蘭（右）坐鎮海南抗疫。（央視畫面）

中國14日新增2467例本土病例，海南省占逾半數；中國副總理孫春蘭視察海南，要求8小時內把社會面感染者「撈乾淨」並加快建設方艙醫院。此外，海南省衛健委副主任陳少仕首次以「疫情 防控工作指揮部社區工作和方艙建設專班副組長」的身分亮相，顯示海南已成立「社區工作和方艙建設專班」。

綜合媒體報導，目前海南省疫情處於高位波動期，防控形勢複雜嚴峻，其中6個市縣疫情仍在發展，且出現社區傳播。孫春蘭前天到海南調研指出，當地隔離和收治資源不足，要求加快方艙醫院建設，組織實施核酸檢測 ，確保8小時內完成「追陽」工作，把社會面感染者「撈乾淨」。

孫春蘭強調，要深入貫徹習近平總書記關於疫情防控的一系列重要指示精神，落實黨中央、國務院 決策部署，按照第九版防控方案的要求，加強全省資源統籌調配，突出重點、集中力量、壓實責任，採取更加堅決果斷的措施，以快制快，刻不容緩把各項措施抓細抓具體，盡快實現社會面清零，保障群眾的健康安全和正常生產生活秩序。

孫春蘭指出，要進一步優化指揮體系，扁平化運行，加強核酸檢測、方艙床位、隔離房間分配等的全省統一調配，對疫情較重、資源緊張的地方加大支持力度。隔離和收治資源不足是當前海南疫情防控的堵點，要挖掘酒店資源潛力，加快方艙醫院建設，確保密接人員、陽性感染者應隔盡隔、應收盡收、日清日結。要精心組織實施核酸檢測，優化採、送、檢、報、轉、收等全環節流程，動態調整單管、混管檢測的匹配，增加追陽專班力量，確保8小時內完成追陽工作，把社會面感染者撈乾凈。要根據流調科學劃定風險區域，嚴格加強社區管控，充實社區防控力量，切實保障好居民基本生活和正常就醫需求。因疫情滯瓊遊客約15萬人，有關方面正在積極推進離島返程。要做好滯留旅客的服務保障工作，加快進度，相關省市不得拒收或限額接收，海南省要做好風險評估，嚴格落實離島防控措施，「點對點」轉運，嚴防疫情外溢。

另據上海市衞生健康委14日消息，8月14、15日兩天，上海將組派2支醫療隊、超過1000人援助海南開展新冠疫情醫療救治工作。8月14日下午2時，上海組建的第一支504人醫療隊奔赴海南支援。第二支援瓊醫療隊由復旦、同濟大學和申康系統、中醫藥大學系統醫院組成，已經準備好了充足的個人防護物資、必要的設施設備和藥品，計畫15日奔赴海南開展援瓊醫療救治工作。