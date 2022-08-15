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長江武漢段出現同期最低水位 湖北啟動四級抗旱

中國新聞組／北京15日電
截至13日18時，長江漢口站水位為17.55米，當前長江武漢段水位為有水文紀錄以來歷史同期最低。（取材自人民網）
截至13日18時，長江漢口站水位為17.55米，當前長江武漢段水位為有水文紀錄以來歷史同期最低。（取材自人民網）

從湖北武漢市防汛抗旱指揮部辦公室獲悉，截至13日18時，長江漢口站水位為17.55米，當前長江武漢段水位為有水文紀錄以來歷史同期最低。根據當前旱情形勢，湖北省防汛抗旱指揮部辦公室已於13日14時啟動抗旱四級應急響應。

人民網報導，武漢市防汛抗旱指揮部辦公室相關負責人表示，今年長江進入主汛期後水位持續退落，出現了「汛期反枯」的罕見現象，這是因為長江流域降雨明顯偏少，上游來水減少，以及持續高溫導致蒸發量增大。數據顯示，7月9日以來，武漢市降水量較常年同期少11.7%；7月上中旬，長江中游控制站漢口站來水量591.84億立方米，較30年均值偏少18%。

省防辦要求，啟動抗旱四級應急響應後，各地要高度重視，提高政治站位，切實做好抗長旱、抗大旱的思想準備；要進一步加強滾動會商研判，精準制定抗旱措施；要進一步加強監測預警，實時監測雨水工情、旱情、土壤墒情態勢，因時因地實施分類指導；要進一步挖掘調水、蓄水、引水、節水等各項措施，提供可靠水源支撐；要進一步做好飲水困難群眾和牲畜排查摸底，建立動態台賬，統籌應急保供；要組織農技人員深入田間地頭開展技術指導，助力農民保產保收；要嚴格按照相關規定報送旱情信息和抗旱工作動態。

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