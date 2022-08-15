時隔10年 中國男排擊敗日本重奪亞洲杯

在泰國佛統14日舉行的2022年男排亞洲杯決賽中，中國男排以3比0擊敗日本隊。圖為中國隊在比賽後慶祝勝利。（新華社）

正在泰國進行的2022男排亞洲杯，迎來收官。在半決賽挽救賽點逆轉擊敗韓國後，在14日晚進行的對陣日本 男排的決賽中， 中國男排3比0取勝，拿下亞洲杯冠軍，10年後再次登頂亞洲之巔！

北京 日報報導，2022年男排亞洲杯決賽準時於北京時間14日晚7時開賽，中國男排首發陣容為二傳於垚辰、主攻張景胤和俞元泰、副攻張哲嘉和彭世坤、接應張冠華和自由人楊一鳴。日本隊首發陣容為二傳深津旭弘、主攻富田將馬和樋口裕希、副攻拉里·埃巴德和小野遙輝、接應大竹壱青和自由人高橋和幸。

來源：YouTube

中日兩隊開局都在相互適應，雙方均為全新陣容可謂遭遇戰。大竹壱青精準攔網得手，日本隊追成7平，中國隊主帥吳勝叫暫停。日本隊打吊結合，而且大竹壱青發球接連得分和破攻，日本隊13比10領先，吳勝再叫暫停。張冠華攔網得手，張哲嘉快攻反擊和攔網，中國隊16比14反超。而後，藤中謙也換下樋口裕希，與富田將馬搭檔主攻線，隨著富田將馬進攻得手，日本隊追成17平。俞元泰發球得分，中國隊19比17領先，日本隊主帥真保綱一郎叫暫停。然而， 中國隊發球依然強勢，高點強攻威力十足，中國隊以25比20取勝首局。

在泰國佛統14日舉行的2022年男排亞洲杯決賽中，中國男排以3比0擊敗日本隊。圖為中國隊球員張景胤（左一）在比賽中扣球。（新華社）

第二局富田將馬斜線進攻，日本隊7比5領先。日本隊加快節奏，改變線路，從而以10比5領先，中國隊主帥吳勝叫暫停。日本隊依然以14比9擴大領先優勢，而且中國隊攔網跟不上日本隊快變，日本隊以17比12大比分領先。戴卿堯換下張冠華，加強攻擊力。戴卿堯發球破攻，中國隊追至15比17僅差2分，日本隊叫暫停。於垚辰攔死富田將馬進攻，俞元泰攔死大竹壱青，中國隊追成17平，日本隊再度叫暫停。客觀說，戴卿堯登場後利用發球帶動本隊攔防非常成功。 激烈的拉鋸戰，兩隊戰成23平之後，戴卿堯發球破攻，中國隊25比23再勝一局。

第三局日本隊主攻線由富田將馬和藤中謙也主打，日本隊防守縝密，快變突出，而中國隊網口實力強勁，而且高快結合，兩隊戰成15平。這支日本隊完全繼承了日本隊技戰術風格傳統，但是硬實力不如日本男排一隊。由此，中國隊逐漸掌控了比賽，並以19比17領先。富田將馬勢必要拼發球，但拼發球就伴隨著失誤，而且中國隊攔網實力強於對手，中國隊22比19保持領先。 隨著俞元泰進攻得分，中國隊25比22取勝第三局，從而3比0擊敗日本隊，歷史上第二次奪得亞洲杯冠軍。