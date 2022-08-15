我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

活摘器官「KK園區」主嫌之一 中國賭博大亨泰國落網

油價跌緩通膨、法案捷報連連… CNN：拜登形象敗部復活

時隔10年 中國男排擊敗日本重奪亞洲杯

中國新聞組／北京15日電
在泰國佛統14日舉行的2022年男排亞洲杯決賽中，中國男排以3比0擊敗日本隊。圖為中國隊在比賽後慶祝勝利。（新華社）
在泰國佛統14日舉行的2022年男排亞洲杯決賽中，中國男排以3比0擊敗日本隊。圖為中國隊在比賽後慶祝勝利。（新華社）

正在泰國進行的2022男排亞洲杯，迎來收官。在半決賽挽救賽點逆轉擊敗韓國後，在14日晚進行的對陣日本男排的決賽中， 中國男排3比0取勝，拿下亞洲杯冠軍，10年後再次登頂亞洲之巔！

北京日報報導，2022年男排亞洲杯決賽準時於北京時間14日晚7時開賽，中國男排首發陣容為二傳於垚辰、主攻張景胤和俞元泰、副攻張哲嘉和彭世坤、接應張冠華和自由人楊一鳴。日本隊首發陣容為二傳深津旭弘、主攻富田將馬和樋口裕希、副攻拉里·埃巴德和小野遙輝、接應大竹壱青和自由人高橋和幸。

來源：YouTube

中日兩隊開局都在相互適應，雙方均為全新陣容可謂遭遇戰。大竹壱青精準攔網得手，日本隊追成7平，中國隊主帥吳勝叫暫停。日本隊打吊結合，而且大竹壱青發球接連得分和破攻，日本隊13比10領先，吳勝再叫暫停。張冠華攔網得手，張哲嘉快攻反擊和攔網，中國隊16比14反超。而後，藤中謙也換下樋口裕希，與富田將馬搭檔主攻線，隨著富田將馬進攻得手，日本隊追成17平。俞元泰發球得分，中國隊19比17領先，日本隊主帥真保綱一郎叫暫停。然而， 中國隊發球依然強勢，高點強攻威力十足，中國隊以25比20取勝首局。

在泰國佛統14日舉行的2022年男排亞洲杯決賽中，中國男排以3比0擊敗日本隊。圖...
在泰國佛統14日舉行的2022年男排亞洲杯決賽中，中國男排以3比0擊敗日本隊。圖為中國隊球員張景胤（左一）在比賽中扣球。（新華社）

第二局富田將馬斜線進攻，日本隊7比5領先。日本隊加快節奏，改變線路，從而以10比5領先，中國隊主帥吳勝叫暫停。日本隊依然以14比9擴大領先優勢，而且中國隊攔網跟不上日本隊快變，日本隊以17比12大比分領先。戴卿堯換下張冠華，加強攻擊力。戴卿堯發球破攻，中國隊追至15比17僅差2分，日本隊叫暫停。於垚辰攔死富田將馬進攻，俞元泰攔死大竹壱青，中國隊追成17平，日本隊再度叫暫停。客觀說，戴卿堯登場後利用發球帶動本隊攔防非常成功。 激烈的拉鋸戰，兩隊戰成23平之後，戴卿堯發球破攻，中國隊25比23再勝一局。

第三局日本隊主攻線由富田將馬和藤中謙也主打，日本隊防守縝密，快變突出，而中國隊網口實力強勁，而且高快結合，兩隊戰成15平。這支日本隊完全繼承了日本隊技戰術風格傳統，但是硬實力不如日本男排一隊。由此，中國隊逐漸掌控了比賽，並以19比17領先。富田將馬勢必要拼發球，但拼發球就伴隨著失誤，而且中國隊攔網實力強於對手，中國隊22比19保持領先。 隨著俞元泰進攻得分，中國隊25比22取勝第三局，從而3比0擊敗日本隊，歷史上第二次奪得亞洲杯冠軍。

第三屆男排亞洲杯於2012年9月在越南永福舉行，主教練謝國臣率領中國男排決賽中3比1擊敗伊朗男排，首次問鼎亞洲杯。

在泰國佛統14日舉行的2022年男排亞洲杯決賽中，中國男排以3比0擊敗日本隊。圖...
在泰國佛統14日舉行的2022年男排亞洲杯決賽中，中國男排以3比0擊敗日本隊。圖為中國隊在頒獎儀式上。（新華社）

日本 北京 越南

上一則

香港社協：1單位劏40伙 工廈住上萬低收戶

下一則

香港1%患者2次感染 22人離開檢疫酒店後見陽

延伸閱讀

「新超人力霸王」太專業！大師上陣動作捕捉

「新超人力霸王」太專業！大師上陣動作捕捉
波洛西傳訪台／中學者：不主張中過度反應 避擦槍走火

波洛西傳訪台／中學者：不主張中過度反應 避擦槍走火
亞洲盃男籃／一度追到差3分 中華隊不敵中國

亞洲盃男籃／一度追到差3分 中華隊不敵中國
國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

國際奧數賽 中國6人全滿分總成績奪冠 美排第3

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
共軍東部戰區發布，東部戰區火箭軍演練「公路發射」。觀察者網

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

2022-08-14 14:12
「林肯」號航空母艦打擊群4月間在日本海航行。（美聯社）

美首位女性航母艦長：中美軍機在南海數次「互動」

2022-08-13 21:35
上海市徐匯區宜家家居（IKEA）購物民眾試圖逃跑，在門口與多名警衛僵持推擠。(擷自微博)

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

2022-08-14 13:21

超人氣

更多 >
國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群

國稅局增聘8.7萬人 查稅鎖定2族群
再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​

再有5議員訪台 央視：解放軍明起渤海執行軍事任務​​
上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

上海徐匯IKEA封控 購物民眾驚慌逃難突圍

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」
鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」

鄰居呻吟聲傳遍整條街 他看準時機歡呼 網友說「幹得好」