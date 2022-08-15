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好熱 江蘇高速路面72℃ 樂山大佛暫停開放

中國新聞組／北京15日電
中國中央氣象台14日發布高溫紅色預警，江蘇部分高速路面地段溫度達到攝氏72度。圖為北京一處工地外，工人在道路上噴水。（美聯社）
中國中央氣象台14日發布高溫紅色預警，江蘇部分高速路面地段溫度達到攝氏72度。圖為北京一處工地外，工人在道路上噴水。（美聯社）

中國高溫炎熱的氣候狀態持續，中央氣象台14日上午6時發布高溫紅色預警，江蘇部分高速路面地段溫度達到攝氏72度。專家指出，高溫熱浪恐將成「新常態」。而受極端高溫天氣影響，四川樂山大佛景區部分區域暫停開放。因上游河水枯竭，貴州國家5A級赤水丹霞旅遊區的核心景點大瀑布景區也宣布於13日開始停止運營。

綜合媒體報導，國家氣候中心首席預報員陳麗娟表示，今年6月以來，中國出現罕見高溫天氣，可能將是1961年有完整氣象紀錄以來最強的一次高溫事件。

她指出，在全球氣候變暖的背景下，高溫熱浪事件可能成為一個新常態。預計在以後的夏季類似的高溫酷暑出現的頻率會比較多。

不過，陳麗娟說，目前區域性高溫過程還沒有超過2013年。未來兩周，南方高溫天氣仍將持續，「就持續時間而言，今年區域性高溫過程將超過2013年的62天，成為1961年以來持續時間最長的一次高溫過程。」

據中央氣象台網站消息，14日上午，新疆吐魯番盆地和南疆盆地、陝西中南部、山西南部、河北南部、山東南部、河南、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、貴州東部、廣西北部、廣東北部等地最高氣溫將有35度至39度。

其中，陝西南部、河南西南部、安徽南部、江蘇南部、上海、湖北東南部和西北部、浙江大部、四川東部、重慶中西部以及新疆吐魯番盆地等地的部分地區最高氣溫可達40度以上。

江蘇省氣象局14日發布路面溫度預報，指出高溫天地表溫度過高時，輪胎的橡膠強度和簾線強力會降低很多，面臨爆胎危險。預計一些路段地表溫度將達68至72度。

四川樂山大佛景區受極端高溫天氣影響，該景區部分區域暫停向遊客開放。 （中新社）
四川樂山大佛景區受極端高溫天氣影響，該景區部分區域暫停向遊客開放。 （中新社）

樂山大佛景區官方微信14日發布提示，受極端高溫天氣影響，為確保樂山大佛景區遊覽安全，景區於2022年8月14日14:00–18:00，暫停開放遊江項目，暫停開放遊山下佛腳遊覽區域，其餘遊覽區域正常開放。

此外素有中國涼都之稱的貴州省，一向是避暑的好地方。結果，因上游河水枯竭，國家5A級赤水丹霞旅遊區的核心景點大瀑布景區宣布於13日開始停止運營。

貴州赤水丹霞旅遊區大瀑布景區傳出缺水暫時停止運營。 （取材自央視）
貴州赤水丹霞旅遊區大瀑布景區傳出缺水暫時停止運營。 （取材自央視）

貴州赤水市文化和旅遊局工作人員表示，大瀑布是自然景區，因為天氣原因，赤水地區長時間沒有降雨，影響了大瀑布水量。「沒有完全斷流，但是肉眼可見得小了很多。」該工作人員表示，重新開園的時間暫未確定。景區客服人員表示，具體開園時間要視天氣情況而定，「如果下雨有水，水量充足就可以重新開園」。

此外，面對又出現大範圍高溫現象，中國部分工業大省，已經先針對高耗能的鋼鐵廠等，祭出不同程度限電措施。

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