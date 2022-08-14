搶先特斯拉 小米感知45種人類情緒仿生機器人亮相

小米首個全尺寸人形仿生機器人CyberOne正式亮相。(取材自IT之家)

小米 日前分享了在智能機器人探索方面的最新進展，首個全尺寸人形仿生機器人CyberOne正式亮相，身高177cm，體重52kg，藝名叫做「鐵大」。

IT之家報導，小米表示，「鐵大」採用了多種技術，能感知45種人類語義情緒，分辨85種環境語義；搭載小米自研全身控制算法，可協調運動21個關節 ；配備了Mi Sense視覺空間系統，可三維重建真實世界；全身5種關節驅動，峰值扭矩300Nm。

小米表示，CyberOne 的智能與機械能力，全部由小米機器人實驗室自研完成，背後有無數的軟件、硬件和算法的開發工作。

人形機器人被認為是智能機器領域技術集成度最高、難度最大的挑戰，小米還處於剛剛起步的第一階段。Cyberone每天都在學習新技能，小米相信，智能機器人將來一定會走進人們的生活。

證券日報報導，特斯拉 宣布將在9月30日發布人形機器人「擎天柱」，直接帶火了A股機器人板塊。小米則在8月11日晚，搶先一步發布這款全尺寸人形仿生機器人CyberOne。

但小米科技創始人、董事長兼執行長雷軍在發布會上透露，人形機器人的成本每台大概六七十萬元，尚無法實現量產。此外，人形機器人的能力也還需要漫長的時間去提升和完善，該人形機器人在發表現場也表示自己「剛剛學會走路」。

目前各大科技巨頭紛紛布局機器人賽道。就在8月5日，亞馬遜宣布將以17億美元的估值收購iRobot。在業內看來，小米、特斯拉的入局有望推動行業從實驗室階段過渡到商業化階段。