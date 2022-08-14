中61年來最熱 40℃進不了高溫前十 湖北竹山44.6℃創紀錄

中央氣象台發布今年第一個「高溫紅色預警」，多地氣溫將達40~42℃。(中新社)

中國近日持續高溫 炎熱，專家預測，今年高溫天氣綜合強度可能1961年有完整紀錄以來最強。昨天，湖北竹山出現44.6℃（約112℉）高溫，再度刷新紀錄。

另外，今年中國各地普遍高溫，中央氣象台已連續24天發布高溫預警；40℃已進不了高溫排行榜，

氣象部門昨發布「高溫紅色預警」，陜西、四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽、江蘇、上海、浙江等十省市部分地區最高溫可達40℃至42℃，局部地區甚至將超過42℃。

其中，湖北武漢中心氣象台提醒，當地局部地區最高溫將衝破43℃。重慶氣象部門也預計，部分地區最高氣溫可達40℃至44℃，當地官方已發布最高等級的「高溫中暑一級預警」。

中國氣象網表示，從區域情況來看，上海、浙江、重慶等地的氣溫已打破多項紀錄。上海中心氣象台首席預報員王智稱，截至昨天上午，上海今年出現35℃以上高溫日數共40天，40℃度以上的天數為六天。

國家氣候中心首席預報員陳麗娟指出，未來兩周，南方高溫天氣仍將持續，預計今年中國高溫天氣綜合強度可能為1961年有完整紀錄以來最強。她認為，在氣候變遷 背景下高溫熱浪事件將成為一個新常態，預計在以後的夏季類似的高溫酷暑出現的頻率會比較多。

據微信 公眾號「湖北發布」介紹，今年出梅以來，湖北省持續晴熱高溫少雨天氣，多地已連續幾天發布高溫紅色預警信號。8月12日，全省有73個站點最高氣溫超37℃，19個站點突破40℃。12日16時26分，竹山站氣溫達到了44.3℃，刷新有氣象記錄以來湖北最高氣溫紀錄（原紀錄為1966年7月20日，竹山43.4℃）。

時隔一天，湖北竹山再創新高達到44.6℃。竹山縣位於湖北省西北，十堰市西南，界於秦嶺、大巴山、武當山之間，地處秦巴咽喉，位當荊襄屏藩。

極目新聞報導，中國海洋大學海洋與大氣學院教授黃菲表示，目前出現的極端高溫直接原因，主要是被副熱帶高壓控制的地方一直受下沉高溫氣流影響，預計這一輪極端高溫將持續到8月底。

黃菲表示，近幾十年，全球氣候持續變暖，北極海冰融化，總體氣溫不斷升高，極端高溫出現的頻率會越來越多、出現概率也會越來越大。隨著熱帶和北極之間的溫度差變小，冷暖氣流的交匯，氣候會變得更加不穩定，極端高溫、低溫，暴雨等極端現像也會增多。