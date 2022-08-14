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海南滯留遊客返鄉未達預期 民眾網上罵、 官方致歉

中國新聞組／北京14日電
海口首批660名因疫情滯留遊客12日從海口美蘭國際機場搭乘飛機離島返程。圖為滯留遊客有序進入海口美蘭國際機場候機樓。（香港中通社）
海口首批660名因疫情滯留遊客12日從海口美蘭國際機場搭乘飛機離島返程。圖為滯留遊客有序進入海口美蘭國際機場候機樓。（香港中通社）

衛健委13日通報，海南新增1340病例，當地12日社會面清零目標確定落空。目前三亞疫情仍處於高位平台期，儋州、陵水等市縣疫情仍處於發展階段。面對萬名旅客滯留，包機返鄉進度未達預期，官方也致歉：「讓大家受累了」。

衛健委通報，海南13日新增494本土病例、846例無症狀感染者。自8月1日至13日，海南省本輪疫情累計報告陽性感染者達到6399例。全省有13個市縣發生疫情，其中6個市縣疫情發展快速；三亞疫情仍然在高位，處於膠著、拉鋸階段。

綜合媒體報導，本輪疫情發生時正是海南的旅遊季，截止到8月7日24時，海南有外地旅客約17.79萬人，其中三亞約有5.7萬人。

海南官方日前喊出12日前實現社會面清零卻破功，官方表示，儘管社會面清零落空，但「社會面發現病例的比例在減少，社會面清零的目標取得進展」。

報導指出，疫情管控升級導致許多遊客被滯留，截至13日6時已安排包機56架次，共計保障滯留旅客返程8835人，目的地省市包含陝西、上海、四川、湖南、廣東、江蘇、湖北、浙江、山東。

在受大批滯留旅客上網砲轟後，海口13日宣布，全面恢復海口美蘭國際機場國內客運航班常態化運行。海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長汪黎明也向公眾致歉，截至目前返程進度確實未達到旅客預期。

另外，上海市原定實施至八月底的常態化核酸檢測將延長至9月30日。上海市疫情防控工作領導小組辦公室規定至9月30日為止，市民應每週至少進行1次核酸檢測，如7天內無核酸檢測記錄，其「隨申碼」將會轉為黃碼。若有「應檢未檢」並造成疫情傳播擴散的情形，將依法追究其法律責任。

疫情 檢測 機場

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