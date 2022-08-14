新疆疫情升溫 15景區緊急疏散9萬遊客

旅客在拉薩貢嘎機場問詢航班信息。（中新社）

中國熱門旅遊景點陸續出現疫情 ，繼海南三亞和西藏日喀則採取封控措施後，甘肅敦煌昨也宣布「全域靜默管理」，旅遊活動暫停，全市核酸檢測；多地已「類封城 」的新疆 已疏散疆外遊客92000餘人，復甦中的旅遊業再蒙陰影。官方則火速問責，日喀則市衛健委主任等5人、拉薩市衛健委副主任等3人先後被免職。

衛健委通報，13日新增本土病例623例，其中新疆2例、西藏59例。新增無症狀感染者1844例，其中西藏443例、新疆396例、甘肅1例。暑假向來是中國的旅遊旺季，主要旅遊景區紛傳疫情後，今年暑假旅遊恐提早結束。

甘肅敦煌官方表示，由於近日鄰近多地出現疫情，且10日以來有多例具敦煌旅居史的遊客確診，疫情形勢嚴峻複雜，為有效控制疫情風險，敦煌自昨天起「全域靜默管理」24小時，旅遊活動暫停，全市民眾接受核酸檢測。

西藏疫情在「加零」兩年餘遭突破後，已有阿里、日喀則、拉薩封城與半封城，澎湃新聞報導，因疫情防控工作落實不到位，日喀則市衛生健康委員會黨組書記、副主任鄧科，市衛生健康委員會黨組副書記、主任普次，仲巴縣政府黨組成員、副縣長白珍等5名領導幹部被免職懲處。

新疆12日新增確診病例2例，為無症狀感染者轉確診病例，另新增無症狀感染者334例。新疆日報報導，官方表示，新疆本輪疫情主要有五個特點，分別是傳染性強、傳播隱匿，全區已累計報告感染者1854例；二是傳播擴散速度快，7月30日以來已波及13個地州市，31個縣市區；三是以聚集性發病為主；四是感染者多表現為無症狀；五是傳播關係複雜，目前已發現四條傳播鏈，且各傳播鏈間暫未發現明顯的流行病學關聯。

另新疆暑期湧進的大量遊客因疫情管控滯留，新疆維吾爾自治區人民政府新聞辦公室昨表示，經協調當地疫情防控等部門給予通行，2日至今，新疆15家5A級景區，已疏散疆外遊客92000餘人。

另因新冠疫情防控工作落實不到位，拉薩市衛生健康委員會黨組書記、副主任范躍平，市衛生健康委員會主任次旦卓嘎，市疾病預防控制中心黨支部書記阿米3名領導幹部被免職。