我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日媒：日美協調賀錦麗出席安倍晉三國葬

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 已拿掉呼吸器 可以說話了

義烏封城 他開著賓利送盒飯 拒開空調讓飯菜保溫

中國新聞組／杭州14日電
送盒飯的埃爾法車。（取材自錢江晚報）
送盒飯的埃爾法車。（取材自錢江晚報）

全球零售業重鎮浙江省義烏市因爆發疫情而封城，重創聖誕節前中國向來最重要的出口旺季。都說義烏人做生意有一套，有人抓緊商機，開著賓利把熱騰騰的盒飯交到防疫人員手中。

錢江晚報報導，在義烏開飯店的曹玩食府負責人曹俊楊腦子轉得快，疫情發生後，堂食受到波及，他立馬對接政府採買，接到了為部分防疫一線人員解決餐食的活。

尤其做外賣，曹俊楊一下子接到八、九百份的盒飯任務，沒有流水線打包經驗，速度跟不上，有時候連兒子也會來幫忙。「中午11點要送到卡口，我們凌晨4點多就起來忙活了。」曹俊楊說。

曹俊楊稱，盒飯要做得完美不容易。有時候做快了，等盒飯送過去，米飯有點涼，卡口人員就反映米有點硬。回來調整，提前一晚把米泡好，第二天再煮，問題才解決。

米飯搞定了，菜也會有問題。一開始準備的葷菜，選擇雞腿、海鮮之類，但工作人員都穿著防護服，吃了幾次後反映，吐骨頭實在不方便。又要調整，讓廚師先把雞腿的骨頭剔除，直接燉肉，讓一線工作人員吃得方便。

為了不讓飯菜變涼，40℃的高溫天裡，打包盒飯時，特地關掉了空調。

報導指出，盒飯做好了，送盒飯的車，是埃爾法，有時候忙不過來，曹俊楊親自送，就開著他的那輛賓利車。後備廂、後座、副駕駛，能放的地方都堆上。

「不能賺疫情的錢，所以給工作人員送盒飯的同時，我們也會免費做一些愛心盒飯，送給有需要的人。」曹俊楊說，比他還閒不住的，是他的父母。

「我快90歲的爺爺也要來幫忙，他們的義烏情懷更重。每天做核酸，他們看到大白很辛苦，所以很支持我的工作。」他表示，聽說要送愛心盒飯，父母還拿來了自己種的、醃的菜，「蔥、鹹菜之類的，都是他們的一點心意。」

賓利車送盒飯。（取材自錢江晚報）
賓利車送盒飯。（取材自錢江晚報）

疫情 防疫 聖誕節

上一則

缺德住戶 工人高空修燃氣管被潑水 還害整棟樓停氣4月

下一則

剛果中資金礦遇襲 4人被殺 2中國人失蹤

延伸閱讀

旅遊勝地敦煌也「靜」了 目前中國封城地區涉及8省區

旅遊勝地敦煌也「靜」了 目前中國封城地區涉及8省區
滯留海南17.8萬旅客 已有8,835人乘56架包機返航

滯留海南17.8萬旅客 已有8,835人乘56架包機返航
敢言惹的禍？丁香園系反海南西藏封城微博遭禁

敢言惹的禍？丁香園系反海南西藏封城微博遭禁
浙江義烏突全域靜默 「不能進、不能出」 藏人半夜逃

浙江義烏突全域靜默 「不能進、不能出」 藏人半夜逃

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
中國人民解放軍東部戰區轄下海軍驅逐艦8日在台灣周邊海域參加軍演。（路透）

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

2022-08-12 18:20
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」

馬斯克想戒掉每天早上這個壞習慣 「相信很多人都有」
「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國

「媽媽原諒我」 紐約跳樓華女遺願 想帶母回國
華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走
20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」

20秒被刺15刀 魯西迪「眼睛周圍都是血」
蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生