義烏封城 他開著賓利送盒飯 拒開空調讓飯菜保溫

送盒飯的埃爾法車。（取材自錢江晚報）

全球零售業重鎮浙江省義烏市因爆發疫情 而封城，重創聖誕節 前中國向來最重要的出口旺季。都說義烏人做生意有一套，有人抓緊商機，開著賓利把熱騰騰的盒飯交到防疫 人員手中。

錢江晚報報導，在義烏開飯店的曹玩食府負責人曹俊楊腦子轉得快，疫情發生後，堂食受到波及，他立馬對接政府採買，接到了為部分防疫一線人員解決餐食的活。

尤其做外賣，曹俊楊一下子接到八、九百份的盒飯任務，沒有流水線打包經驗，速度跟不上，有時候連兒子也會來幫忙。「中午11點要送到卡口，我們凌晨4點多就起來忙活了。」曹俊楊說。

曹俊楊稱，盒飯要做得完美不容易。有時候做快了，等盒飯送過去，米飯有點涼，卡口人員就反映米有點硬。回來調整，提前一晚把米泡好，第二天再煮，問題才解決。

米飯搞定了，菜也會有問題。一開始準備的葷菜，選擇雞腿、海鮮之類，但工作人員都穿著防護服，吃了幾次後反映，吐骨頭實在不方便。又要調整，讓廚師先把雞腿的骨頭剔除，直接燉肉，讓一線工作人員吃得方便。

為了不讓飯菜變涼，40℃的高溫天裡，打包盒飯時，特地關掉了空調。

報導指出，盒飯做好了，送盒飯的車，是埃爾法，有時候忙不過來，曹俊楊親自送，就開著他的那輛賓利車。後備廂、後座、副駕駛，能放的地方都堆上。

「不能賺疫情的錢，所以給工作人員送盒飯的同時，我們也會免費做一些愛心盒飯，送給有需要的人。」曹俊楊說，比他還閒不住的，是他的父母。