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旅遊勝地敦煌也「靜」了 目前中國封城地區涉及8省區

記者廖士鋒／即時報導
敦煌13日宣布封城，暫停所有旅遊。（圖／取自「敦煌發布」微信公眾號）
敦煌13日宣布封城，暫停所有旅遊。（圖／取自「敦煌發布」微信公眾號）

中國疫情發展仍在持續，封城地點也在增加，目前13日再有甘肅旅遊勝地敦煌宣布「全市實施靜默管理」，迄今中國有封城的地區已涉及浙江、海南、新疆、西藏、青海、甘肅、江西、河北等多省區。

據「敦煌發布」微信公眾號13日凌晨消息，指出8月10日以來，多例有敦煌旅居史的遊客離開敦煌後確診，為有效控制和降低疫情風險，保障市民群眾、遊客朋友的生命安全和身體健康。經敦煌市新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控工作領導小組研究決定，在全市範圍內開展全員核酸檢測，期間全域實施靜默管理，並下令所有旅遊企業暫停旅遊活動。

13日宣布封城的還有河北省張家口市懷來縣，當地通報「榮慶小區C區」3號樓出現核酸檢測初篩陽性人員，係8月12日從新疆來懷人員，為堅決切斷疫情傳播管道，切實保障人民群眾身體健康、生命安全，當地宣布各小區（村）實行靜默管理，非必要不外出，原則上必須居家。

此前青海省海西州政府所在地德令哈市，12日也宣布實施臨時性全域靜默管理，目前中國已有新疆、西藏、海南、江西、浙江、河北、甘肅、青海等多個省區，有多座城市都已經進入半封城與封城狀態，多數分布於西北地區。

封城 疫情 甘肅

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