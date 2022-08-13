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想拚清華 34歲高考釘子戶戰14次 今年考上交大「考慮去」

中國新聞組／北京13日電
「高考釘子戶」唐尚珺在清華園。（取材自微博）
「高考釘子戶」唐尚珺在清華園。（取材自微博）

為了圓「清華夢」，「高考釘子戶」唐尚珺復讀13年、高考14次，今年他被上海交通大學錄取，表示「考慮去」，這意味著，唐尚珺的復讀之路或將結束。

紅星新聞報導，唐尚珺今年已34歲，他是2016年紀錄片「高十」的主人公。紀錄片中，時年28歲的唐尚珺已7次復讀，瞞著父母要考中國科技大學。片尾，唐尚珺拿著中國政法大學的錄取通知書，向父母坦白自己一直在偷偷復讀。

「我發現我走錯路了。」2014年年初，唐尚珺曾說自己不應該回頭那麼多次，以往，他真的非常想要考上清華大學， 「現在我覺得考大學沒有很重要，跟家人在一起很重要啊。」那時候他是一名復讀第5年的高中生。

8年過去了，他的很多想法依然一樣，雖然他覺得，要是自己2016年沒有放棄，繼續在中國政法大學讀書，現在早已大學畢業。而現在，自己的路越走越窄，他不知道，就算讀了大學，以他的年齡，還能否好找工作。但今年高考成績出來後，他又拿起了高中課本在家學習。

唐尚珺從2009年開始高考，至今已第14次仍未能圓「清華夢」；期間，他錄取過重慶大學、廣西大學等高校，但分數均與清華差距甚遠，放棄就讀。

現代快報報導，唐尚珺的父親於2018年去世，年邁的母親曾說，她不關心兒子能否上大學，她最關心的是希望兒子像其他孩子一樣，早點兒結婚生子，過正常人的生活。

有網友為唐尚珺的堅持而感動，說他是愈挫愈勇的戰神，但也有人認為「條條大路通羅馬」，還有人說他應該顧及年邁的家人和家裡的經濟情況，「放棄也是一種智慧」。

唐尚珺參加復讀高中的表彰大會。（取材自紅星新聞）
唐尚珺參加復讀高中的表彰大會。（取材自紅星新聞）

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