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專家建議女30歲經濟未獨立快返鄉 網懟「為何不是男性回老家」

中國新聞組／北京13日電
數字智庫專家儲殷(左)接受採訪對談畫面。(視頻截圖)
數字智庫專家儲殷(左)接受採訪對談畫面。(視頻截圖)

數學經濟智庫副院長儲殷在一場直播連線節目中表示，如果女孩子在北上廣深等大城市拚搏到二十七、八歲甚至三十歲，都沒能達到經濟獨立，那麼回老家其實是個不錯的選擇。儲殷的言論惹網友集體反懟，儲殷澄清稱誤解，他的原意是「撐不住了，該回家回家，想結婚就結婚，不想結就單著。」

影音來源：YouTube

觀察者網報導，儲殷在節目表示，實際上有很多在北京的女孩回到老家之後，因為曾在大城市待過，所以眼界變高了，在小城市找對象很難找到合眼的，就算找到合眼的，對方多半也已經結婚了。

儲殷這番言論，一些網民不以為然，畢竟也有人到了32歲之後入職華為，現在在北京已經有一套三環房了。不過也有人認為，如果在老家有關係可以進好單位的話，那的確是回老家更好一點，有些人留在大城市只因為沒得選罷了。

「30歲未經濟獨立女性儘早回老家」成為話題，有網民留言表示，「看到專家建議我就心煩，都是屁話」、「我建議男性不要給女性提人生建議」、「為什麼不說30歲經濟不獨立的男性回老家？因為他們已經回了，不需要呼籲…男性看到工資北上廣買房沒戲就走了…不會幻想倒插門留下來…」、「不是大城市男人更難就業嗎？怎麼不讓男人回農村種地？一線城市女性更好就業」、「建議30歲未實現經濟自由的男性原地出家」。

也有網民認同，「他的看法，對於這個群體的大多數人是適用的，當然，聽不聽得進去就是另說了」、「實話，與其在一線城市晃老了，到最後什麼都沒有，不如就在老家追尋自己的幸福。」。

面對網民砲轟，儲殷自嘲：「我也討厭專家給建議。看到詞條#專家建議30歲未經濟獨立女性儘早回老家# ，我也點進去想罵，沒想到是自己，哦耶。」

圖為東莞相親會上，一名女子在填寫資料。(取材自中國青年報/ CFP圖)
圖為東莞相親會上，一名女子在填寫資料。(取材自中國青年報/ CFP圖)

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