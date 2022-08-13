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疫情發展快 新疆多地靜態管理 青藏鐵路部分停駛

記者廖士鋒／綜合報導
新疆烏魯木齊市一家超市正在進行消毒作業。(中新社)
新疆烏魯木齊市一家超市正在進行消毒作業。(中新社)

中國目前各地疫情仍持續，除海南外最多確診的地方就是新疆，而目前新疆已有烏魯木齊、伊寧、庫車宣布靜態管理，另外呼圖壁縣也處與半封城狀態。而西藏在堅守920天「破防」後，目前最重要的邊疆交通要道青藏鐵路，也已宣布部分班次停駛到8月底與9月初。

健健委通報，12日新增本土病例646例，其中西藏4例、新疆2例。無症狀感染者1359例，其中新疆334例、兵團50例、西藏28例、甘肅5例。例照此前統計，目前病例以伊犁州伊寧市、伊寧縣最多。

新疆日報報導，昌吉州衛健委書記孟憲民11日通報，呼圖壁縣各類聚集性活動全面取消，非生產生活必需的經營活動全部暫停，公共交通全部停運，養老院、兒童福利機構和監管場所等重點機構實行封閉管理，同時加大黨政機關、醫院等關鍵部位風險防控。

這表示呼圖壁縣進入半封城狀態中，此前新疆烏魯木齊自8月10日8時起，在全市天山區、沙依巴克區、水磨溝區、高新區（新市區）、經開區（頭屯河區）、米東區實行臨時性靜態管理措施，時間暫定五天。8月11日零時起，阿克蘇市、庫車市、拜城縣城區實行管控措施，除正常上班人員外其他人員非必要不出行。

其中原本限於城區封城的庫車市，自8月11日8時起，也在全市實行臨時性靜態管理措施，時間暫定5天至7天。

目前全疆已有烏魯木齊、阿克蘇、拜城、伊寧、庫車等多地都有半封城或封城措施。

甘肅省敦煌市疫情聯防聯控工作通告，近日，多例有敦煌旅居史的遊客離敦後確診。為有效控制和降低疫情風險，保障市民群眾、遊客朋友的生命安全和身體健康。13日15時起實施全域24小時靜默管理，並開展全員核酸檢測。

在西藏疫情方面，中新網報導，中國鐵路青藏集團格爾木火車站12日透露，為配合地方政府做好疫情防控工作，鐵路部門對部分旅客列車予以臨時停運。

受到影響的列車為西寧往返拉薩的Z6801次、Z6802次、Z6811次、Z6812次以及西安往返拉薩的Z918次、Z917次，上述班次分別從8月12日至14日起，停運到8月30日至9月1日。

目前拉薩至日喀則間旅客列車，已自8月8日起全部停運。日喀則市政府10日宣布，8月8日至靜默管理解除前，對滯留在日喀則市區範圍內各酒店（賓館）、家庭旅館的遊客免費提供住宿，所需住宿費用由市級財政統籌解決。

西藏在堅守920天後，8日首度新增感染者22例，布達拉宮、羅布林卡、西藏博物館於8月9日起暫停對外開放，11日西藏新增27例。

受疫情影響，青藏鐵路部分列車將停運到8月底。（新華社）
受疫情影響，青藏鐵路部分列車將停運到8月底。（新華社）

新疆 疫情 封城

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