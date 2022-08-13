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三亞「靜態管理」後車流稀少 驚見白馬街上跑

中國新聞組／北京13日電
三亞大街上車流稀少，甚至還有白馬奔跑。(取材自和訊網)
三亞大街上車流稀少，甚至還有白馬奔跑。(取材自和訊網)

海南三亞的新冠病毒本土疫情未歇，12日全市仍新增472例確診病例、760例無症狀感染者，官方已實行臨時性全域靜態管理7天。在嚴格的防控下，三亞這座美麗的海濱旅遊城市忽然慢了下來，有網民曝光了三亞的防疫現狀，大街上車流稀少，甚至還有白馬奔跑。

據統計，三亞市自1日傳出疫情至今至12日，累計已發現確診病例2633例、無症狀感染者2826例。科技生活快報報導，由於三亞官方正實行臨時性全域靜態管理7天，有網民通過視頻記錄了三亞的防疫現狀稱，路人稀少，商舖門可羅雀，令人唏噓，這對當地的旅遊業和漁業來說都是經濟上的重創。

其中，有網民上傳三亞居民花式排隊迎援瓊醫護的視頻，有的街道看來車流稀少，甚至還出現白馬在街道上奔跑的「奇景」。有一名女孩分享了所住小區附近的情況，小區附近的路口被封閉，街上幾乎沒有行人，她從2號開始每天都要做一次核酸，進入小區需要掃地點碼，小區內基本看不到什麼人走動。

有網民形容，嚴格的疫情防控措施讓這座美麗的城市步調忽然慢了下來；有網友說，這種情況各個城市都經歷過，「只要沒有把捐贈品賣掉的城市，都能得到大家的支持」。也有網民認為，經營米麵糧油的這種民生保障物資的店舖不應該關；應該派專門的組織做調研，避免過度防疫，畢竟「大家都難啊！」。

據海南官方通報，海南疫情發展仍處上升期，三亞市疫情處於高位，社區擴散風險仍較高。目前已有19個省份1萬多名醫療生人員支援海南。三亞第二方艙醫院項目也已交付使用。

至於滯留三亞的遊客，央廣網報導，截至12日11時，三亞市共組織5125名因疫情滯留遊客搭乘31架次飛機返程。

三亞大街上車流稀少。(取材自科技生活快報)
三亞大街上車流稀少。(取材自科技生活快報)

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