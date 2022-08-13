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華男拆鐵窗 在首爾暴雨救出老夫婦 韓媒讚「英雄、義士」

中國新聞組／北京13日電
暴雨中從地下室內救出南韓老夫婦的64歲中國男子任某。（取材自環球時報／視頻截圖）
暴雨中從地下室內救出南韓老夫婦的64歲中國男子任某。（取材自環球時報／視頻截圖）

南韓近日遭遇罕見特大暴雨，多地道路、民居和公共設施被淹。首爾銅雀區一對租住在半地下室的八旬老夫婦8日遭水淹被困，在危急關頭，居於樓上的任姓中國籍鄰居冒著暴雨拆下防盜窗，將老夫婦救出。當地媒體盛讚任男是「市民英雄」，不少南韓網民也對他見義勇為的行為讚賞不已。

來源：YouTube

文匯報引述南韓「東亞日報」報導，事發當天，86歲的李姓老太太正在椅子上睡覺，隨著電源短路發出「啪」一聲巨響，她被驚醒後，發現倒灌進屋裡的雨水已淹過她的膝蓋。一開始她試圖推門逃生，但房門因水壓太大推不動，僅剩可通往外界的窗口又被金屬防盜窗擋住。雪上加霜的是，她與丈夫都行動不便，尤其是她不久前因車禍導致一條腿折斷。

此時倒灌進半地下室的雨水愈來愈多，屋內積水迅速上漲，絕望的老太太只能隔著防盜窗向外大喊救命。當時住在一樓的女房東聞聲趕來，試圖拆掉防盜窗但不夠力。命懸一線之際，住在二樓的64歲任男及時趕到，他拆下防盜窗衝進房內，成功將老夫婦救出。

老太太死裡逃生後表示，「如果不是鄰居出手相救，我們兩夫婦都只能等死。」報導還提到在隔鄰住宅有一名同樣居於半地下室的女士被溺斃。

任男接受韓媒採訪談及此事時，表示「當時人都被困在水裡，根本沒有理由猶豫」。多個韓媒在報導中盛讚包括任男在內的救助者，是見義勇為的「市民英雄」、是閃耀著光輝、救人於危難的「義士」。不少南韓網民也紛紛表示感謝，稱任男是「模範市民」，還有網民稱「中國人的愛心拯救了老夫婦，讓人深受感動，應給他頒發榮譽證書」。

南韓國中央災難安全對策本部12日通報，從周一開始的暴雨共造成13人死亡，其中首爾有8人、京畿道和江原道分別有3人和2人，另有6人失蹤，1492人因住宅受損無家可歸，4807人被緊急疏散。

暴雨中從地下室內救出南韓老夫婦的64歲中國男子任某。（取材自環球時報／視頻截圖）
暴雨中從地下室內救出南韓老夫婦的64歲中國男子任某。（取材自環球時報／視頻截圖）

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