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愛馬仕新自行車賣16.5萬元 上海門店已售罄

中國新聞組／北京14日電
據愛馬仕官方客服表示，此款價值6位數的自行車目前在上海線下門店均已售罄。（取材自每日經濟新聞）
據愛馬仕官方客服表示，此款價值6位數的自行車目前在上海線下門店均已售罄。（取材自每日經濟新聞）

愛馬仕近日上架了一款自行車，售價為16.5萬元（人民幣，下同），引發熱議，據稱上海門店均已售罄。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，據官網表示，這款自行車設計靈感源自日式便攜單車，該車為法國製造，長154.6 厘米、寬58 厘米，重量1.4公斤。此款機械單車，採用白蠟木、鋁和Spad 皮革打造，把手及坐墊支架處配有車燈，前側飾有系列標識上釉徽章，坐墊處飾有「Hermes Paris」燙印字樣，單車前後裝配有車籃子，支持4檔速度調節。

據愛馬仕官方客服表示，此款價值6位數的自行車目前在上海線下門店均已售罄。

對此，有網友表示價格昂貴，「16萬多，一台低配雅閣沒了」，還有網友稱「買菜的可以考慮一下。」

據悉，在今年7月份，愛馬仕就推出過木製車架的Odyssee Terre自行車，當時售價為2萬3600 美元（約15.8 萬人民幣）。與新款相比，缺少了前後的車籃子。這意味著本次推出的帶籃子版本，兩個籃子的價值高達8000 元。

此外，在愛馬仕官網，推薦了包括涼鞋（6900 元）、H-Tag 手機保護殼（12350 元）和Calvi Duo 卡包（4350 元）來與這款自行車搭配。

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