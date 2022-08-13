有金鴟吻、唐破風、枯山水 寧波廣德寺被疑日本風掀波

寧海廣德寺建築屋脊正脊兩端的金色獸形飾物「金鴟吻」，被指有日本風。(取材自觀察者網)

和風？唐風？中國又有寺廟被指藏日本 元素掀波。「如果我不說，這個廣德寺，你們看得出這是在中國寧波嗎？」近日，位於浙江省寧波市寧海縣城的廣德寺在網上引發爭議。

環球時報報導，在一群身穿漢服的遊客自稱「參觀被拒」之後，廣德寺又以另一種方式「出圈」。不少網友聲稱，本來衝著「唐風宋韻」去參觀，卻發現寺廟的部分建築和構件疑似混淆日式風格。輿論發酵數日後，當地媒體@寧海新聞網日前發布記者實地探訪報導，除了澄清「漢服者不能入內」一事係誤解，也援引業內人士的分析稱，寺廟設計並非「和風」。

此外，當地鎮政府工作人員表示，寺廟的翻新計畫都是需要經過縣民族宗教局審批的，其流程沒有問題。

從微博、小紅書 等社交媒體上看，普通人看廣德寺設計風格，都認為最大亮點有「盛唐之風」。不少帳號說它「唐風禪境特色鮮明」，是「寧波小京都」。還有人直言是衝著「唐風建築」和打卡某明星同款，才去拍片的。

據報導，去年夏天東京奧運 會期間，廣德寺就曾因其建築風格惹出爭端。直到今年6月，一批身穿漢服遊客想要進廟參觀被攔，事情還鬧到了當地派出所，廣德寺才再次成為漢服圈的熱議話題。

但廣德寺更大的爭議在於，不少人質疑其作為一座主打「唐風宋韻」的中國寺廟，實際上卻是日式風格。

從網友反映看來，廣德寺目前的爭議主要集中在這些元素：金鴟吻、唐破風、枯山水、日式燈籠和醬油色。其中討論最多的，無疑是前三者。

首先是金鴟吻。所謂鴟吻是中國古代建築屋脊正脊兩端的一種獸形飾物。有網友稱，金鴟吻是只出現在日式建築中的元素，中國傳統建築的鴟吻形狀與之不同，各朝代之間也不盡相同，而且極少鎏金，即使是黃色，也往往是用黃釉、黃琉璃等做成的。

再說唐破風。唐破風是「破風」的一種，簡單來說就是一道中部帶有弧形隆起的屋簷，日本傳統建築中常見的正門屋頂裝飾部件，其兩側凹陷，中央凸出成弓形類似遮雨棚。

最後是枯山水。正如其字面上的意思，「枯山水」就是「乾枯的景觀」或「乾枯的山與水」，在日語中又稱作假山水。它一般是指由細沙碎石鋪地，再加上一些疊放有致的石組所構成的縮微式園林景觀，偶爾也包含苔蘚、草坪或其他自然元素。

對於上述三大爭議，寧波諾丁漢大學理工學院建築系博士生導師謝景指出，鴟吻本來就是一個中國的元素，自漢代以來，中國所有的大殿，包括皇宮和寺院都是金碧輝煌的。至於網友說的「唐破風」，也就是中國傳統建築中的「抱廈」。