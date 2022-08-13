我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約廢水驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

有金鴟吻、唐破風、枯山水 寧波廣德寺被疑日本風掀波

中國新聞組／杭州13日電
寧海廣德寺建築屋脊正脊兩端的金色獸形飾物「金鴟吻」，被指有日本風。(取材自觀察者網)
寧海廣德寺建築屋脊正脊兩端的金色獸形飾物「金鴟吻」，被指有日本風。(取材自觀察者網)

和風？唐風？中國又有寺廟被指藏日本元素掀波。「如果我不說，這個廣德寺，你們看得出這是在中國寧波嗎？」近日，位於浙江省寧波市寧海縣城的廣德寺在網上引發爭議。

環球時報報導，在一群身穿漢服的遊客自稱「參觀被拒」之後，廣德寺又以另一種方式「出圈」。不少網友聲稱，本來衝著「唐風宋韻」去參觀，卻發現寺廟的部分建築和構件疑似混淆日式風格。輿論發酵數日後，當地媒體@寧海新聞網日前發布記者實地探訪報導，除了澄清「漢服者不能入內」一事係誤解，也援引業內人士的分析稱，寺廟設計並非「和風」。

此外，當地鎮政府工作人員表示，寺廟的翻新計畫都是需要經過縣民族宗教局審批的，其流程沒有問題。

從微博、小紅書等社交媒體上看，普通人看廣德寺設計風格，都認為最大亮點有「盛唐之風」。不少帳號說它「唐風禪境特色鮮明」，是「寧波小京都」。還有人直言是衝著「唐風建築」和打卡某明星同款，才去拍片的。

據報導，去年夏天東京奧運會期間，廣德寺就曾因其建築風格惹出爭端。直到今年6月，一批身穿漢服遊客想要進廟參觀被攔，事情還鬧到了當地派出所，廣德寺才再次成為漢服圈的熱議話題。

但廣德寺更大的爭議在於，不少人質疑其作為一座主打「唐風宋韻」的中國寺廟，實際上卻是日式風格。

從網友反映看來，廣德寺目前的爭議主要集中在這些元素：金鴟吻、唐破風、枯山水、日式燈籠和醬油色。其中討論最多的，無疑是前三者。

首先是金鴟吻。所謂鴟吻是中國古代建築屋脊正脊兩端的一種獸形飾物。有網友稱，金鴟吻是只出現在日式建築中的元素，中國傳統建築的鴟吻形狀與之不同，各朝代之間也不盡相同，而且極少鎏金，即使是黃色，也往往是用黃釉、黃琉璃等做成的。

再說唐破風。唐破風是「破風」的一種，簡單來說就是一道中部帶有弧形隆起的屋簷，日本傳統建築中常見的正門屋頂裝飾部件，其兩側凹陷，中央凸出成弓形類似遮雨棚。

最後是枯山水。正如其字面上的意思，「枯山水」就是「乾枯的景觀」或「乾枯的山與水」，在日語中又稱作假山水。它一般是指由細沙碎石鋪地，再加上一些疊放有致的石組所構成的縮微式園林景觀，偶爾也包含苔蘚、草坪或其他自然元素。

對於上述三大爭議，寧波諾丁漢大學理工學院建築系博士生導師謝景指出，鴟吻本來就是一個中國的元素，自漢代以來，中國所有的大殿，包括皇宮和寺院都是金碧輝煌的。至於網友說的「唐破風」，也就是中國傳統建築中的「抱廈」。

謝景說，「這種圓弧形狀的屋簷在日本的奈良宮殿建築和寺廟建築中也很常見，但這些屋簷都是用扁柏的樹皮製成的。而廣德寺中這些所謂的『唐破風』，是用中國傳統的磚拼接起來，下面還有中國特色的仙鶴圖案石雕，應稱之為『抱廈』，跟日式建築完全是兩碼事情。」

寧海廣德寺的枯山水。(取材自觀察者網)
寧海廣德寺的枯山水。(取材自觀察者網)

日本 東京奧運 小紅書

上一則

洞庭湖、鄱陽湖水位拉警報 長江汛期反枯 近千萬畝耕地受旱

延伸閱讀

日本「護士」吊掛竹竿 竟是稻草人

日本「護士」吊掛竹竿 竟是稻草人
香蕉抹鹽後再吃更帶出風味 這方法拌優格也很搭

香蕉抹鹽後再吃更帶出風味 這方法拌優格也很搭
想捕捉煙火精采瞬間 天氣差反讓他拍出「世界末日照」

想捕捉煙火精采瞬間 天氣差反讓他拍出「世界末日照」
世界晚報／小鵬P7輔助駕駛惹議 浙江寧波追尾致1死

世界晚報／小鵬P7輔助駕駛惹議 浙江寧波追尾致1死

熱門新聞

中國外交部發言人華春瑩（左圖）、俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（右圖）。（路透、美聯社）

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

2022-08-08 21:14
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
愛迪達上季業績未達成目標，並下修今年全年的營運展望。（歐新社）

Adidas大中華區收入大跌35% CEO認錯：不懂中國感覺

2022-08-10 21:24
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00
新華社5日發出系列照，披露台灣濟陽級艦在東部監控解放軍軍艦的畫面，背景的海岸山脈清晰可見。（新華社）

解放軍鎖台操演 艦艇疑迫近東台海岸 拍下山脈清晰可見

2022-08-05 20:41

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判