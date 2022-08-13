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洞庭湖、鄱陽湖水位拉警報 長江汛期反枯 近千萬畝耕地受旱

記者林則宏、廖士鋒／綜合報導
江西鄱陽湖鞋山水域，因水位降低露出湖灘。(取材自觀察者網／視覺中國圖）
江西鄱陽湖鞋山水域，因水位降低露出湖灘。(取材自觀察者網／視覺中國圖）

近期歐洲旱情嚴重，中國長江流域也出現旱象。水利部指出，今年7月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少4成，出現「汛期反枯」的罕見現象。長江幹流及洞庭湖、鄱陽湖水位較常年同期偏低4.7至5.7公尺，均為有實測紀錄以來同期最低。

水利部表示，7月以來，長江流域大部分地區高溫日超過15天，中下游部分地區超過25天；部分地區連續無有效降雨天數超過20天。由於長江流域旱情快速發展，部分地區小型水庫蓄水嚴重不足，已啟動乾旱防禦四級應急響應。安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川等地耕地受旱面積已達967萬畝，約83萬人供水受到影響。

「長江航道」微信公眾號也稱，受降雨量偏少和上游來水量銳減影響，進入主汛期後長江水位持續退落，出現了「汛期反枯」的罕見現象。特別是漢口出現1954年以來歷史同期最低水位，黃石、九江、蕪湖等地水位均達到歷史同期最低。

水利部長李國英表示，已要求各地分析旱情對農業生產和飲水的影響，提早採取抗旱措施，並提前謀畫三峽、丹江口等51座主要水庫調度，為抗旱儲備水源。

氣象部門預測，未來一周長江流域大部分地區將維持高溫少雨天氣，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等地旱情可能持續發展。

今年七月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少四成，出現「汛期反枯」的罕見現象。圖為...
今年七月以來，長江流域降雨量較常年同期偏少四成，出現「汛期反枯」的罕見現象。圖為長江重慶段裸露河床成「小島」。（中新社）

長江航道局也預期，未來一周， 長江流域高溫乾旱仍將持續，長江中下游水位將繼續下降約0.5至1公尺，長江航道「戰枯水、保暢通」形勢將更加嚴峻。

此外，氣象部門已連續23天發布高溫預警，川渝陜鄂蘇浙滬等地高溫持續，重慶、四川達州和宜賓、浙江杭州和紹興等地，11日局地達攝氏41度至43.7。重慶潼南（攝氏42.7度）等11個氣象站氣溫突破歷史極值。

連兩天，最高氣溫排名前10的氣象站均超過攝氏41度，重慶北碚以攝氏43.7度位列第一。

長江流域乾旱，東北遼寧則因降水偏多，出現洪澇災害。水利部提醒，8月上旬，松遼流域、海河、黃河和珠江流域部分河段或支流可能發生洪水，須做好防洪準備。

受長江上游來水減少和持續高溫少雨影響，長江南京段水位不斷下降。(中新社)
受長江上游來水減少和持續高溫少雨影響，長江南京段水位不斷下降。(中新社)

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