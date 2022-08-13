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連續數月發不出工資 河南這個地方的公車全面停駛

記者林則宏／即時報導
擁有130多萬人口的河南鄲城傳出因發不出工資，公車全面停駛。（取自鄲城縣人民政府官網）
擁有130多萬人口的河南鄲城傳出因發不出工資，公車全面停駛。（取自鄲城縣人民政府官網）

今年以來中國不時傳出地方財政困窘的消息。河南省周口市鄲城縣公共交通服務有限公司12日就公告，因經營困難，駕駛員工資連續幾個月發不上，導致城市公交全部停運。消息傳出後，引發中國輿論高度關注。

根據鄲城縣人民政府官網資料，鄲城縣位於河南省東部，東鄰安徽省，現有人口137.23萬。

湖北楚天都市報旗下新媒體極目新聞報導，鄲城縣公交公司一名工作人員證實，公司確實曾於12日發布停駛公告，但目前已經刪除。另一名工作人員稱，目前鄲城縣的公車全部停駛，包括他在內所有工作人員都休息了，正在等公司的通知。

極目新聞指出，這並非鄲城縣公車第一次出現停駛情況。河南大河報今年7月20日就曾報導，鄲城縣公交公司7月也曾發布通知稱，因運營困難虧損嚴重，駕駛員離職較多，部分線路很難堅持運營，故暫停運營公交3號線和6號線。

當時，鄲城縣公交公司一位負責人表示，乘車的人少，有關部門該發的補貼也沒有發，導致司機的工資發不下來，「人家都不願意幹」。

上海第一財經13日報導，鄲城縣交通運輸局等分管部門正在研究解決之道。由於尚不能確定何時能恢復運輸，同時接到上級通知，公交公司已將前述公告刪除。

對於何以會出現發不出工資而導致公車全面停駛的情況？鄲城縣公交公司一名負責人說，「我們用的都是新能源汽車，現在天氣熱了，加上電池衰減，耗電量越來越大。前段時間縣裡修路，坐車的人少了，經常拉的一趟公交上才三、四個人，甚至是空車，還不夠繳電費的。」

鄲城縣一名商家表示，縣裡公車可能持續停駛的消息早前就已傳開。他平時出門都騎電瓶車，影響不大。但對於行動不便的老年人和即將開學的學生來說，如果公車持續停駛，肯定會造成不便。

鄲城縣公交公司13日上午告訴第一財經，「我們正在想盡一切辦法，爭取今晚6時前通過各方籌到資金，把工資給員工發下去。」

河南省鄲城縣公交公司12日公告，因經營困難，已經連續幾個月無法發工資給駕駛員。（...
河南省鄲城縣公交公司12日公告，因經營困難，已經連續幾個月無法發工資給駕駛員。（截圖自微信公眾號「鄲城同城」）

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