中國日增新冠感染逾2000例 海南1426例占最多

12日凌晨，首批因疫情被迫滯留海南多日的遊客，終於可以從海口美蘭國際機場搭機離開。（中通社）

中國日增新冠感染人數再次突破2000例。據中國國家衛健委通報，8月12日，中國報告新增本土新冠肺炎確診病例646例，涉及海南、廣東、江西等14個省份；報告新增本土無症狀感染者1359例，涉及海南、新疆、浙江等16個省份。

當日疫情 仍以海南最為嚴峻，共新增確診者594例，無症狀感染者832例。

海南因疫情早前臨時「封島」，導致大量遊客被迫滯留當地。海口宣布，為切實做好因疫情滯留海南旅客有序返程工作，按照海南省疫情防控工作指揮部部署，經研究決定，自13日起全面恢復海口美蘭國際機場 國內客運航班常態化運行。

根據規定，8月7日起，七日內有海南省內涉疫市縣（區）旅居史的旅客，於8月13日、14日完成核酸「7天5檢」方可購買機票，經機場查驗後可登機離開海南。

自8月7日起，七日內無海南省內涉疫市縣（區）旅居史的旅客，48小時內2次核酸檢測陰性（每日一次），方可購買機票，經機場查驗後可登機離開海南。

截至12日24時，中國現有確診病例4,668例（其中重症病例8例），尚在醫學 觀察的無症狀感染者8064例（境外輸入709例），尚在醫學觀察的密切接觸者15萬6356人。