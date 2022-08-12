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清代「絕珍」龍銀 拍出人民幣4600萬天價 創中國錢幣新高

記者廖士鋒／綜合報導
「中國龍銀大珍之首」以超過4657萬元人民幣的價格成交，刷新中國錢幣拍賣紀錄。（取材自北京誠軒拍賣微信公眾號）
「中國龍銀大珍之首」以超過4657萬元人民幣的價格成交，刷新中國錢幣拍賣紀錄。（取材自北京誠軒拍賣微信公眾號）

中國近年掀起錢幣收藏熱，精品價格節節攀升，如今一枚清代晚期銀元「奉天省造癸卯一兩」突破4600萬元人民幣門檻，也創下中國錢幣拍賣最高紀錄。

據首席收藏網報導，8月11日在北京舉行的誠軒拍賣春拍，其中PCGS認證為AU55分的「奉天省造癸卯一兩」，以人民幣4657.5萬元成交（約690.6萬美元），刷新中國錢幣在公開拍賣的最高紀錄。而就在前一天，PCGS認證為SP64分的民國16年（1927年）張作霖像伍拾圓金幣，才以人民幣3450萬元成交（約511.5萬美元），刷新中國錢幣在公開拍賣的最高紀錄。

換句話說，兩天之內連續有兩枚錢幣拍賣都刷新了歷史紀錄。

報導指出，包含PCGS評為SP64分的袁世凱像共和紀念壹圓沖天冠、SP65袁世凱共和紀念大面像十文紅銅、SP63民國三年（1914年）袁世凱像壹圓七分臉、MS66民國12年（1923年）龍鳳壹圓大字版、MS61蘇維埃川陝省造壹圓中實星、MS63湖北雙龍一兩大字、SP64清江大清銅幣丙午淮二十文淮字樣幣等珍稀錢幣，此次都刷新了公開拍賣最高紀錄。

此前中國錢幣專家左京華先撰文表示，民國16年（1927年）張作霖伍拾圓金幣，「50餘年來包括國家公藏在內，實物遺存僅見三枚，作為世界公認的中國機制金幣最罕一品，其歷史價值與收藏前景不可估量」。

至於創下中國錢幣拍賣最高紀錄的「奉天省造癸卯一兩」，也被公認為是「中國龍銀大珍之首」，在公開拍賣場上數十年來罕見現身，其鑄造於1903年，當時因清廷「圓兩之爭」幣制未決，僅試鑄未發行，迄今仍為孤品，上次現身於拍賣市場已是1991年。

拍賣 北京

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