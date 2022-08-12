27歲杭州男竟然已交15年社保 網羨：可在單位躺平

有網友在社交平台發文「95年已交滿15年社保了，還需要再交嘛」他稱自己95年出生，社保已經交滿了15年。（視頻截圖）

浙江杭州近日有名男網友在社交平台發文，稱自己95年出生，目前社保已經交滿了15年，其中工作6年交了6年，拆遷補償10年。對此，很多網友紛紛留言，「好羨慕啊，可以在單位躺平了。」當事人回應，生活沒有改變，心態上會壓力小一點，想辭職做一點自己想做的事情。

九派新聞報導，有網友在社交平台發文：「95年已交滿15年社保了，還需要再交嘛」。他稱自己今年27歲，目前社保已經交滿了15年，其中工作6年交了6年，拆遷補償10年。

該網友說，「補年限」是之前的拆遷政策，現在沒有了，2017年的時候全家人都有，每個村裡面都有，錢應該是從種土地的費用裡面扣的。他表示，自己大學畢業以後去當兵，回來後上班就開始繳納社保。

與此同時，「挂靠交社保」的相關話題引發網友討論。一直以來，由掛靠交社保所引發的違規補繳、騙取社保等現像是社會上屢禁不止的問題。

央視網報導，一家人力資源公司表示，不僅能幫人掛靠社保，還可以提供補繳服務，並且辦理挂靠社保的手續非常簡單，只需在網上提供身分證照片和社保號即可，甚至不需要見面。

由人社部公布的「社會保險 基金行政監督辦法」自2022年3月18日起施行，其中，第32條規定，通過虛構勞動關係等手段虛構參保條件、違規補繳、騙取社會保險待遇的，按照「中華人 民共和國社會保險法」第88條的規定處理，即由社會保險行政部門門責令退回騙取的社會保險金，處騙取金額二倍以上五倍以下的罰款。